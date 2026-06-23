Mobilité : Ingedetec s’implante à Tanger

L’entreprise ambitionne ainsi d’accroître ses exportations mondiales de 50 % et de réaliser une hausse de 5 % de son chiffre d’affaires dès la première année d’activité. Elle se concentre principalement sur la conception et le développement de systèmes électriques, d’éclairage, ainsi que de composants intérieurs et extérieurs pour véhicules et de batteries.

Basée en Catalogne, Ingédetec a bénéficié du soutien de l’agence catalane ACCIÓ, qui lui a accordé 80 000 euros pour soutenir son développement à l’international.

Créée en 2005, la société prévoit par ailleurs l’embaucher de 6 à 10 professionnels, et vise à décrocher des projets au Maroc à partir de 2027.

Juan José Marcos, PDG, a indiqué que l’ouverture du bureau de Tanger représente « une étape stratégique pour notre croissance, nous permettant de tirer parti de l’écosystème industriel avancé du Maroc tout en renforçant nos liens avec les acteurs clés du secteur ».