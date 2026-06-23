Transport aérien : RAM lance Vérone-Casablanca

Cette nouvelle ligne propose trois vols hebdomadaires, les mercredis, vendredis et dimanches, entre l’aéroport de Vérone-Catullo et Casablanca. Elle porte à huit le nombre d’aéroports italiens desservis par la compagnie marocaine.

Opérée par un Boeing 737-800 de 159 sièges, cette liaison cible particulièrement les communautés marocaine et africaine vivant dans le nord-est de l’Italie, ainsi que les voyageurs d’affaires et les touristes souhaitant transiter par Casablanca vers des destinations en Afrique, dans les Amériques et au Moyen-Orient.

« Le lancement de la liaison Vérone-Casablanca nous permet de nous rapprocher encore davantage des passagers du nord-est de l’Italie », a déclaré Walid El Khassal, directeur régional de Royal Air Maroc pour l’Italie. Il a décrit Casablanca comme «un hub moderne, efficace et fiable», offrant un accès au réseau mondial de la compagnie.