Confrontation militaire en mer Rouge : Le torchon brûle fortement entre Sanaa et Washington

Deux nouveaux raids ont ciblé dans la nuit de mardi la région de Hodeida. La même zone avait subi d’autres attaques américano-britanniques plus tôt. Dans la nuit de lundi à mardi, la coalition américano-britannique a effectué des raids aériens sur les deux régions al-Kadan et al-Jabbaheh dans le gouvernorat de Hodeïda.

A Sanaa, on assure que le peuple yéménite restera imperturbable face à l’agression américano-britannique. Un peuple qui dans un passé récent, lors de la guerre qui a couru sur neuf ans, n’épargnant aucune région du Yémen, il avait éprouvé les raids aériens et le recours des agresseurs à diverses organisations de mercenaires. Et c’est dans ce cadre-là qu’il faudra placer la décision rendue publique en début de semaine par Sanaa. Qui estime que « Washington et Londres sont hostiles à Sanaa, car ils soutiennent, protègent et soutiennent l’entité d’occupation israélienne, en plus de participer aux crimes de génocide commis par l’occupation contre le peuple palestinien ». Et affirme également que « Sanaa traitera avec Washington et Londres selon le principe des hostilités, tandis que le Centre de coordination des opérations humanitaires (HOCC) prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la classification, et les services de sécurité compétents affronteront les activités des deux pays au Yémen, en coordination avec les autorités compétentes ».

Il convient de noter que les États-Unis d’Amérique ont classé le mouvement yéménite Ansar Allah comme « organisation terroriste mondiale » le 17 janvier, et cette classification est entrée en vigueur il y a deux jours.

Après cette annonce US, Mohammad Abdel Salam, le porte-parole d’Ansarullah, a répondu aux Américains, soulignant que ces derniers « souhaitent par leur décision nuire au Yémen, en vue de soutenir Israël et de l’inciter à poursuivre sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ». Il a rappelé que « le Yémen continuera à soutenir Gaza, par tous les moyens disponibles, et à entraver les navires israéliens ou ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée, jusqu’à ce que l’agression israélienne cesse et que le siège de Gaza soit levé ».

Dans le même contexte, le ministère yéménite des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a accusé « une politique américaine de double standard après avoir placé le mouvement Ansarullah sur la liste terroriste américaine ». Et a noté que « la classification américaine contre Ansarullah est illégale et illégitime et fait perdre beaucoup de crédibilité à Washington auprès de la majorité des pays du monde ».

Depuis le 23 décembre, les forces armées yéménites continuent de cibler les navires israéliens et ceux qui se dirigent vers l’entité occupante, à travers la mer Rouge et la mer d’Oman, afin de soutenir le peuple palestinien opprimé ainsi que sa résistance dans la bande de Gaza. Elles visent aussi les navires américains et britanniques, en réponse à la nouvelle agression américano-britannique au Yémen.

Les forces yéménites de Sanaa ont diffusé les images du navire britannique RUBYMAR en train de couler. Elles l’avaient attaqué dans le Golfe d’Aden dimanche 28 février. Dans leur communiqué, elles ont précisé avoir utilisé plusieurs missiles navals et avoir veillé à secourir son équipage. Ce jour-là, les forces de Sanaa ont indiqué avoir abattu un drone américain MQ9 dans le gouvernorat de Hodeïda à l’ouest du Yémen.

Dans la soirée du lundi, leur porte-parole le général Yahia Saree a assuré que les forces yéménites ont effectué deux opérations contre deux cargos américains qui se trouvaient également dans le golfe d’Aden. Il s’agit selon lui, du « Sea Champion » et du « Navis Fortuna ». Des missiles navals ont aussi été utilisés dans cette double attaque.