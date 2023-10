Campagne agricole 2022-2023 : Une croissance prévisionnelle de 3%

La campagne agricole 2022-23 qui s’est achevée s’inscrivait dans une séquence climatique de 5 années difficiles marquées par la succession d’années sèches (4 sur les 5 dernières années). En effet, le profil de l’indice de végétation de cette campagne est nettement inférieur à la moyenne de longue durée (20 dernières années), indique le ministère dans un communiqué.

La pluviométrie, quoique était faible et irrégulière avec un cumul national de 249 mm au 31 août 2023, a enregistré une hausse de 21% par rapport à la campagne d’avant (205 mm), mais une baisse de 32% par rapport à une campagne normale (365,6 mm). Avec ce niveau pluviométrique, la réserve des barrages à usage agricole au 31 août 2023 a atteint 3,6 milliards m3, contre 3,2 milliards m3 la campagne d’avant à la même date, soit un taux de remplissage de 26% contre 23%.

La campagne agricole 2022/2023 a été marquée par une variabilité importante des températures minimales et maximales, entrainant des chocs thermiques ayant causé des perturbations des cycles de production des cultures, notamment, ceux de la tomate au mois de février et ceux des céréales au mois de mars et avril. De plus, les phénomènes climatiques extrêmes enregistrés, tel que les vagues de chaleur, ont impacté négativement la floraison, la nouaison et le remplissage des fruits des principales filières arboricoles, notamment au niveau des régions de Marrakech-Safi et Béni Mellal-Khénifra.

En poursuivant les efforts de développement du secteur agricole dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030, le département de l’Agriculture a pris une série de mesures et dispositions au titre de la campagne agricole 2022-2023, dans l’objectif d’assurer les conditions favorables pour le déroulement de la campagne, de soutenir les filières agricoles et de contrer la tendance inflationniste. Il s’agit en l’occurrence des mesures portant sur l’approvisionnement en facteurs de production (semences et engrais), sur le développement des filières de production agricoles, sur la maitrise raisonnée de la gestion de l’eau d’irrigation, sur l’assurance agricole, sur le financement et l’accompagnement des agriculteurs.

Dans le cadre de l’atténuation des effets du déficit pluviométrique, le gouvernement a mis en œuvre un programme urgent visant le soutien de la production agricole et la sauvegarde des activités végétales et animales. Par ailleurs, le département de l’Agriculture a poursuivi l’encouragement de l’investissement dans le secteur agricole à travers l’octroi d’incitations dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA) et le lancement de nouvelles incitations dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green.