RSE : Présentation au Forum WeXchange du premier BISM

Proposé par la Fondation Abdelkader Bensalah et ses partenaires, WeXchange est un espace catalyseur de débats responsables, offrant des réponses et des solutions concrètes, uniques et durables aux problématiques sociales majeures. L’objectif est de trouver collectivement les solutions pour améliorer de manière pérenne la vie des individus, pour élargir les possibilités de participation citoyenne, pour créer les emplois de demain et pour instaurer un développement économique durable.

Convaincus que face aux défis sociaux complexes auxquels le Maroc est confronté, les protagonistes du forum estiment qu’il est crucial de multiplier les espaces de réflexion et d’action collective pour innover et avancer dans le domaine du progrès social. La multiplication de pratiques, de perceptions et de compréhensions que présente le concept de l’innovation sociale montre incontestablement son caractère complexe mais requiert également un exercice permanent d’observation attentive de ses évolutions. D’où l’importance cruciale de la création d’un baromètre dédié au Maroc dont l’objectif premier est de dresser un portrait des pratiques de l’innovation sociale, de comprendre ses évolutions, d’en extraire les tendances et de formuler des recommandations visant à promouvoir sa progression.

C’est dans cette optique que la Fondation Abdelkader Bensalah a présenté le premier Baromètre de l’Innovation Sociale du Maroc (BISM). Pour sa première édition, la Fondation s’est associée à la Chaire Innovations Sociales de HEM Research Center ; acteur national incontournable de la recherche-action sur l’innovation sociale au Maroc. Le BISM s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et une cartographie précise pour fournir une compréhension complète de l’innovation sociale au Maroc. Les résultats de cette première édition sont le fruit d’un processus scientifique rigoureux de collecte de données impliquant 200 acteurs clés de l’innovation sociale au Maroc représentant le public, le privé et le tiers secteur (social et solidaire).

Le BISM se penche sur divers aspects de l’innovation sociale au Maroc, allant de sa perception par les acteurs locaux à l’état des lieux des pratiques actuelles en passant par les facteurs qui stimulent son développement et les obstacles qu’elle affronte. Parmi les principaux constats de cette première édition, on constate que les projets d’innovation sociale au Maroc peinent à attirer un financement conventionnel. De même, la majorité des projets d’innovation sociale se trouvent encore au stade d’élaboration ou d’expérimentation. Aussi, le financement de l’innovation sociale dépend de la capacité à mobiliser des sources de financement externes ou des fonds propres. Enfin la promotion du leadership des porteurs de projets est essentielle pour accélérer l’innovation sociale, conclut le baromètre de la fondation.