Botola Pro D-1 : Les FAR torpillent le WAC (3-0)

Grâce à cette victoire, la formation militaire prend la tête du classement, avec 21 points, alors que les Rouges, avec 18 points, reculent à la deuxième place.

L’AS FAR a réalisé dès la 3e minute grâce à Reda Slim, avant d’aggraver le score avec un but d’Ahmed Hammoudan à la 31e minute et une réalisation de Jospeh Guede Gnadou à la 78e minute.

A noter que le portier du WAC, Ahmed Reda Tagnaouti, a été sanctionné à la 90’+5 d’un carton rouge sorti par l’arbitre Redouane Jayed.

Pour la prochaine journée du championnat, l’AS FAR évoluera à l’extérieur face à la Jeunesse sportive Salmi jeudi, tandis que le WAC jouera à domicile contre le Chabab de Mohammedia.