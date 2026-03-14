Appel latino-américain à la désescalade : Mexique, Brésil et Colombie donnent de la voix

Cette prise de position du Mexique, du Brésil et de la Colombie intervient alors que l’escalade militaire se poursuit depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Dans ce contexte, Abolfazl Pasandideh, ambassadeur d’Iran au Mexique, avait appelé les autorités mexicaines à condamner les attaques américaines contre son pays. Dans des déclarations à des médias mexicains, il a rappelé que le Mexique défend traditionnellement le principe de souveraineté des États, tout en avertissant qu’un succès militaire de Washington en Iran pourrait créer un précédent préoccupant. Selon lui, si les États-Unis parviennent à atteindre leurs objectifs en Iran, ils pourraient ensuite être tentés d’exercer des pressions similaires ailleurs dans la région, citant notamment Cuba ou même le Mexique.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le président colombien Gustavo Petro ont tous exprimé leur opposition à l’escalade de la violence. Dans leur déclaration, les trois dirigeants affirment également leur volonté de soutenir toute initiative susceptible de favoriser la confiance entre les parties et d’ouvrir la voie à une solution politique négociée.