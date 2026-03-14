D. Sacks presse D. Trump à arrêter la guerre : Les défenses des bases US dans le Golfe débordées

D. Sacks a déclaré vendredi lors de sa participation à un podcast : « C’est le moment opportun pour proclamer la victoire et se retirer ». Il a ajouté que les États-Unis ont affaibli les capacités militaires iraniennes, estimant que « nous devons essayer de trouver une issue ». Et de poursuivre: « Si l’escalade ne mène à aucun résultat positif, nous devons envisager un moyen de désescalade. Et je pense que la désescalade implique de parvenir à une sorte d’accord de cessez-le-feu ou à un règlement négocié avec l’Iran. »

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi avoir sa « propre idée » de la durée possible du conflit en Iran, alors que des signaux contradictoires apparaissent sur le calendrier de l’offensive américano-israélienne en cours. «J’ai ma propre idée. Mais à quoi ça sert ? » a déclaré Trump aux journalistes à la base conjointe Andrews lorsqu’on lui a demandé combien de temps durerait la guerre. « Ça durera le temps qu’il faudra. »

Trump et le Pentagone ont envoyé des messages contradictoires sur la fin possible du conflit, même s’ils affirment que les objectifs des États-Unis sont presque atteints. Au début de l’opération, D. Trump avait estimé que le conflit pourrait durer quatre à cinq semaines. Mais lundi, il a affirmé que la guerre était « très complète, pratiquement terminée ».

Plus tard dans la journée, lors d’une conférence de presse, il a indiqué que le conflit pourrait se terminer bientôt, tout en promettant de poursuivre les frappes contre l’Iran. Vendredi, Il a également déclaré aux journalistes que les États-Unis étaient « largement en avance sur le calendrier », sans fournir de précisions supplémentaires

Selon des informations obtenues par le magazine Foreign Policy, « les pays du Golfe consomment de manière excessive des missiles intercepteurs, pour un coût d’au moins 5,1 milliards de dollars ».

Le magazine présente deux scénarios. Premièrement, si deux missiles intercepteurs étaient utilisés pour chaque missile entrant, et un missile pour 20 drones, le nombre total de missiles intercepteurs utilisés serait d’environ 1 900. Deuxièmement, si ces pays faisaient preuve d’une « extrême prudence », en utilisant trois missiles intercepteurs pour chaque missile entrant, et si un pourcentage plus élevé de drones étaient abattus (par exemple, un sur dix), le nombre total atteindrait environ 3 000 ».

Le magazine précise que « ce chiffre pourrait être sous-estimé, car les calculs des sources ne prennent en compte que les tentatives réussies de neutralisation d’attaques ». L’article ajoute « qu’avec l’aide des batteries américaines, au moins 887 missiles iraniens et 2 581 drones ont été abattus ».

Les systèmes de défense antimissile sont onéreux et, bien que les missiles intercepteurs THAAD et NASAM soient utilisés, les missiles Patriot constituent probablement la majorité de ces systèmes. Le coût d’un seul missile oscille entre 3 et 6 millions de dollars, selon le type et l’acheteur.

Le Financial Times a rapporté aujourd’hui que « les producteurs de pétrole des pays du Golfe ont subi des pertes estimées à environ 15,1 milliards de dollars de revenus énergétiques depuis le début des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran ».

Le Financial Times, citant des estimations de Goldman Sachs, rapporte pour sa part que « le trafic pétrolier dans le détroit d’Ormuz a chuté à environ 600 000 barils par jour ». Selon ces estimations, « ce chiffre représente une forte baisse par rapport aux niveaux habituels, qui dépassent 19 millions de barils par jour – un volume proche de la production pétrolière totale des États-Unis ».

Parallèlement, Bloomberg révèle que « l’Arabie saoudite a affrété des pétroliers à des prix exorbitants pour transporter du pétrole par la mer Rouge, afin de contourner les répercussions de la perturbation du trafic maritime dans le stratégique détroit d’Ormuz ». Un haut responsable iranien a confirmé que « l’Iran n’autoriserait pas l’exportation de pétrole vers ses ennemis et leurs alliés », notant que « toute attaque continue contre les infrastructures iraniennes entraînerait des conséquences graves et coûteuses ».

Selon les dernières données de l’Association américaine des automobilistes (AAA), le prix de l’essence aux États-Unis a augmenté de 3 cents par gallon, portant le prix moyen à 3,63 dollars le gallon, son plus haut niveau en 22 mois. D’après CNN, le prix moyen a augmenté de 65 cents depuis le début de l’agression israélo-américaine contre l’Iran il y a deux semaines, et de 69 cents, soit 23,5 %, au cours du mois écoulé.

Alors que le président américain estime que les États-Unis, en tant que grand producteur, pourraient tirer profit de la hausse des prix du pétrole, plusieurs économistes affirment que « ce sont les consommateurs américains qui en subiront le plus les conséquences, à travers l’inflation et l’augmentation du coût de la vie ». Les rapports économiques indiquent que « les Américains ressentent déjà les effets de ces hausses de prix, notamment à la pompe, où le prix moyen de l’essence a dépassé 3,60 dollars le gallon, le prix du pétrole ayant franchi la barre des 100 dollars le baril ». Certains experts avertissent que « le choc pétrolier pourrait entraîner une inflation à long terme similaire à celle qui a suivi la pandémie de coronavirus, car les effets de la hausse des prix de l’énergie sur l’économie pourraient durer des années si les turbulences sur le marché pétrolier persistent ».