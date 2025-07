Alors que les agressions sionistes se poursuivent : Le leader du Hezbollah dit non à toute reddition et appelle les Libanais à exiger le départ des colons israéliens

« Vous faites une erreur de calcul. Le peuple de la Résistance ne craint pas l’ennemi et ne renoncera pas à ses droits. Le véritable accomplissement est la libération du pays et le rétablissement de la souveraineté, et nous sommes toujours présents et prêts à répondre à cet appel » a rappelé le leader du Hezbollah à ceux qui misent sur des facteurs externes ou se tiennent derrière des forces hostiles. « Au Liban, nous sommes une Résistance pour affronter l’occupation. ‘Israël’ occupe notre terre aujourd’hui, et lorsque nous discutons de la manière de traiter l’occupant, nous devons savoir qu’il doit quitter d’abord notre terre. Pour cela, nous devons lui résister et l’affronter », a-t-il affirmé lors de son discours prononcé dans la 9ème soirée du Conseil central de la cérémonie d’Achoura organisé dans le complexe Sayed al-Chouhada dans la banlieue sud de Beyrouth.

Et cheikh Qassem de s’interroger : « Depuis quand la défense de la patrie nécessite-t-elle une autorisation ? ». A ses yeux, la réponse coule de source :« Lorsqu’une alternative défensive sera disponible, nous serons alors prêts à discuter de tous les détails de cette défense », a-t-il martelé. « Que personne ne nous demande d’arrêter la résistance. Allez exiger le départ de l’ennemi ! », a-t-il encore lancé.

Cheikh N. Qassem a en outre souligné que « la commémoration de l’Imam Hussein constitue un renouveau des enseignements de l’islam, avec ses vastes perspectives et son approche en harmonie avec l’avenir de l’humanité ». Et de poursuivre que « lors de nos deux dernières batailles contre ‘Israël’, « Uli al-Ba’s (les Braves, ndlr) » et « Toufan Al-Aqsa (Déluge d’Al-Aqsa, ndlr)», nous avons combattu aux côtés du peuple de Gaza et consenti un grand nombre de martyrs, dont des femmes et des enfants, qui font partie du champ de bataille, car la Résistance est globale et ne fait aucune distinction dans les sacrifices et les dons.»

« La Résistance a offert le martyr Sayed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée), le maître des martyrs de la nation, qui a tracé une voie husseinite imprégnée de conscience et de jihad, et a offert son fils, le martyr Hadi, en sacrifice pour la cause, œuvrant aux côtés des moujahidines et des masses. »

A rappeler que l’armée d’occupation israélienne continue à violer la trêve avec le Liban. Elle a lancé, samedi, une série d’agressions aux drones ciblant plusieurs localités du sud-Liban. ans la ville de Bint Jbeil, un drone a visé une voiture près de l’hôpital Salah Ghandour. « Un citoyen est tombé en martyr et deux autres sont blessés », a affirmé le ministère libanais de la Santé. Un autre véhicule a également été frappé par un drone israélien dans la localité de Chaqra. Selon un bilan préliminaire, deux citoyens ont été blessés, dont un grièvement.

Et puis dans la localité frontalière de Chebaa du casa de Hasbaya au sud du Liban, un homme et son épouse ont été blessés dans une attaque au drone ayant visé leur domicile. Plus tard, un drone israélien a tiré sur le véhicule d’un berger également dans cette localité.

Vendredi, une force de l’armée d’occupation avait opéré une incursion dans le village libanais frontalier de Mays al-Jabal où elle a dynamité un atelier de fabrication de sous-vêtements en coton. Cet atelier a été reconstruit après avoir été bombardé durant la guerre de 66 jours contre le Liban l’an dernier.

Par ailleurs, la Sureté générale a assuré avoir détecté l’introduction de batteries de voitures piégées au Liban depuis la Syrie dans le but de perpétrer des actes terroristes. Dans un communiqué, elle a demandé aux citoyens de rester sur leurs gardes et de l’informer si des objets suspects sont aperçus.

Une chaine de télévision libanaise a révélé que l’armée libanaise a déployé des renforts de sécurité des commandos maritimes à la frontière nord il y a deux jours et a commencé à effectuer des patrouilles le long de toute la frontière avec la Syrie, depuis le passage frontalier de ‘Arida jusqu’à celui de Wadi Khaled.

L’armée craint que des membres de Hayat Tahrir al-Cham (HTS) ne pénètrent à nouveau sur le territoire libanais, après avoir pénétré à plusieurs reprises dans des villages alaouites ces derniers jours pour enlever des personnes recherchées ayant fui la Syrie vers le Liban.