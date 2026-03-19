20ème jour de guerre incessante contre l’Iran : Un F-35 touché par la DCA iranienne…

« Je ne déploie de troupes nulle part. Et si je le faisais, je ne vous le dirais certainement pas… mais je n’en déploie pas », a affirmé D. Trump aux journalistes lors d’une rencontre à la Maison-Blanche avec Sanae Takaichi, Première ministre japonaise. Le chef de la Maison Blanche a assuré que l’armée américaine avait déjà infligé de lourds dégâts aux capacités de l’Iran. « Nous avons anéanti pratiquement tout ce qui pouvait l’être, y compris la direction », a-t-il déclaré, affirmant que la marine, l’armée de l’air et les systèmes de défense aérienne iraniens avaient été détruits. « Nous survolons où nous voulons… personne ne nous tire dessus. »

Il a ajouté que Washington agirait pour stabiliser les marchés mondiaux de l’énergie. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour maintenir le prix du pétrole », a-t-il précisé.

Le jour même, Pete Hegseth, secrétaire américain à la Guerre, a annoncé que son pays allait lancer « le plus grand paquet de frappes jamais réalisé » sur l’Iran jeudi, dans le cadre d’une opération en cours depuis le mois dernier. « Aujourd’hui, nous avons frappé plus de 7 000 cibles à travers l’Iran et son infrastructure militaire… et encore une fois, aujourd’hui, ce sera le plus grand paquet de frappes jamais réalisé », a-t-il précisé lors d’une conférence de presse aux côtés du général Dan Caine, président des chefs d’état-major interarmées. Selon lui, l’objectif des États-Unis reste « inchangé » : détruire les missiles, les lanceurs, la base industrielle de défense iranienne ainsi que leur marine. Il a également refusé de fixer un « calendrier définitif » pour la fin de l’opération contre l’Iran, affirmant toutefois que « tout se déroule comme prévu ».

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a annoncé avoir neutralisé deux drones de type Orbiter et Heron au-dessus de Téhéran et Karadj avant d’avoir pu remplir leur mission et un missile de croisière à Qazvin. Comme il a assuré avoir ciblé 80 sites militaires et positions de soutien logistique dans le sud et le centre des territoires palestiniens occupés, à l’aide de systèmes de missiles de précision à têtes multiples et de drones d’attaque.

Dans un communiqué publié jeudi, le département des relations publiques du CGRI a précisé que « dans la continuité de la 63ème vague de l’opération « Promesse Tenue 4 », 80 sites militaires et de soutien ont été visés avec précision dans le sud, le centre et le cœur des territoires occupés. Les frappes ont notamment atteint Rishon LeZion et Ramla (centre), Eilat (sud), ainsi que Ramat Gan, Bnei Brak (est de Tel-Aviv) et Bat Yam (sud de Tel-Aviv). » Le communiqué souligne en outre que les forces des Gardiens de la révolution « restent fidèles aux engagements pris ».

Dans un second communiqué publié jeudi matin, les forces navales des CGRI ont affirmé avoir détruit des cibles stratégiques au sein de quatre bases américaines situées aux Émirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn au cours des dernières heures. Le texte explique qu’« après une attaque combinée de missiles et de drones, le centre de commandement, les réservoirs de carburant et les hangars de maintenance de la base d’Al-Minhad, aux Émirats, ont subi des frappes majeures. De même, les radars d’alerte précoce et le tarmac central de la base d’Udairi au Koweït ont été bombardés par des missiles balistiques. » Selon le communiqué, « les réservoirs de carburant et les radars d’alerte de la base aérienne américaine d’Al-Dhafra à Abou Dhabi, ainsi que le quartier général de la Cinquième Flotte au port de Salman à Bahreïn, ont été la cible de frappes intensives menées par des drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques.»

Et puis vers midi, le CGRI a donné le coup d’envoi au lancement de missiles lors de la 64ème vague de l’opération « Promesse Tenue 4 » vers l’entité sioniste.

L’armée iranienne a pour sa part annoncé avoir ciblé le ministère de la Sécurité intérieure de l’ennemi sioniste à Jérusalem occupée, la chaîne hébraïque « Channel 13 » à Tel-Aviv, ainsi que le quartier général et les installations du commandement des forces terrestres de l’occupation. Le ministère de la Sécurité intérieure est considéré comme le cœur de la gestion des crises, tandis que « Channel 13 » figure parmi les réseaux commerciaux et d’information les plus influents, jouant un rôle pivot dans les opérations psychologiques contre l’Iran, notamment par une couverture sélective visant à occulter les accomplissements de l’Iran et du Front de la Résistance. Trois avions privés avaient également été endommagés à l’aéroport Ben Gourion suite à des bombardements iraniens ayant visé l’aéroport au cours des derniers jours.

Le CGRI a mis à exécution son avertissement aux monarchies du golfe dont les installations sont gérée par le compagnie américaines en réponse à l’attaque américano israélienne perpétrée mercredi contre le gisement gazier South Pars . A noter que l’ile de Kharg par où transitent 90% des exportations de brut iranien avait été prise pour cible la semaine passée. En Arabie saoudite, le ministère de la Défense a rendu compte, jeudi, qu’un drone s’est écrasé dans la raffinerie Samref située dans la ville de Yanbu’ sur la mer Rouge, à 1400 km des côtes iraniennes. La raffinerie de Samref est détenue par le géant pétrolier saoudien Aramco et Mobil Yanbu Refining Company Inc., une filiale d’ExxonMobil. Le ministère avait auparavant indiqué qu’un missile balistique en direction du port de Yanbu’ a été abattu.

Au Koweït aussi, deux incendies se sont déclarés dans les raffineries Mina Abdallah et al-Ahmadi qui appartiennent à la société de pétrole nationale après avoir été attaquées par des drones. Aucune attaque contre les installations qataries n’a été signalée jeudi. Le site Ras Laffan, le plus grand pôle de liquéfaction de gaz au monde avait été attaqué la veille. Il a été pris pour cible à plusieurs reprises par l’Iran depuis le début de la guerre . Tôt jeudi, la société publique QatarEnergy a fait état de « dégâts considérables » après des vagues de frappes successives ayant déclenché « d’importants incendies », tous maîtrisés depuis.

La télévision iranienne avait annoncé mercredi soir que des avertissements ont été adressés par le CGRI à l’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, leur enjoignant d’évacuer plusieurs installations pétrolières indiquant qu’elles pourraient être la cible de frappes.

Ces avertissements sont intervenus après une attaque américano-israélienne contre le gisement gazier iranien South Pars, au sud de l’Iran. Il fournit environ 70 % du gaz naturel consommé en Iran. Mais le président américain a argué plus tard que son pays ne savait rien de cette agression. Il a indiqué que l’attaque ne se répètera pas et a menacé de frapper tout le champ South Pars si l’Iran continue de bombarder les sites énergétiques qataris. Mais des responsables israéliens ont assuré pour l’agence Reuters que l’attaque israélienne contre ce gisement avait été coordonné avec les Etats-Unis et pourrait ne pas être reproduit.

Ce gisement offshore est exploité par l’Iran dans sa partie sud et par le Qatar dans sa partie nord sous le nom de North Dome (ou North Field).

Jeudi, le porte-parole du quartier général central des forces armées iraniennes Khatam al-Anbiya a déclaré que la riposte aux attaques contre les infrastructures énergétiques iraniennes n’est pas encore terminée, avertissant qu’une nouvelle agression entraînerait une riposte plus sévère.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Faysal ben Farhan, ministre saoudien des Affaires étrangères, a annoncé que le Royaume se réservait le droit d’entreprendre une action militaire contre l’Iran, soulignant que la confiance avec Téhéran « a été brisée ». Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue d’une réunion à Riyad entre plusieurs hauts diplomates de la région, Ben Farhan il a fait valoir que la « pression exercée par l’Iran se retournera contre lui sur les plans politique et moral, et nous nous réservons bien entendu le droit d’entreprendre une action militaire si nécessaire. »

Dans deux lettres distinctes adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité, le Représentant permanent de l’Iran auprès des Nations Unies a protesté contre les actions du Qatar, du Koweït et des Émirats arabes unis « qui permettent que leurs territoires soient utilisés pour lancer des attaques contre notre pays », en violation de l’illégalité de cette disposition, selon Téhéran.

Dans ces lettres, Amir Saïd Iravani a déclaré : « Depuis le début de l’agression militaire illégale contre la République islamique d’Iran, les agresseurs ont utilisé le territoire du Qatar et de certains pays voisins pour lancer des attaques contre l’Iran », notant que « les autorités qataries ont été informées de l’illégalité de la cession de ce territoire aux agresseurs, car il s’agit d’un acte internationalement illégal, et de la responsabilité internationale qui en découle, et cela a également été publié comme document officiel du Conseil de sécurité. » Il a poursuivi : « Il convient de noter qu’à la suite de l’acte internationalement illégal commis par le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis en soutien aux agresseurs, des milliers de civils et d’infrastructures civiles ont été pris pour cible en République islamique d’Iran. »

A.S. Iravani a souligné que les violations commises par ces pays les rendent internationalement responsables et exigent des indemnisations, notamment pour tous les dommages matériels et moraux infligés à la République islamique d’Iran.