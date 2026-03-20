World Airport Awards : Marrakech Ménara auréolé en 2026

Il s’agit aussi d’une reconnaissance des efforts de par l’Office national des Aéroports (ONDA) dans le cadre de sa stratégie Aéroports 2030, pour améliorer l’expérience des voyageurs, l’efficacité opérationnelle et la modernisation des infrastructures aéroportuaires nationales, indique l’ONDA dans un communiqué.

Selon la source, les progrès réalisés par Marrakech-Ménara dans l’enquête mondiale de satisfaction de Skytrax traduisent l’impact tangible des réformes effectuées en coordination avec plusieurs parties prenantes, notamment le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la Sûreté nationale, la Gendarmerie royale, l’Administration des douanes et impôts indirects, les autorités locales de Marrakech, ainsi que le ministère du Transport et de la logistique.

Créés en 1999, les World Airport Awards figurent parmi les distinctions les plus prestigieuses du secteur aéroportuaire mondial. Les gagnants sont sélectionnés sur la base de la plus grande enquête de satisfaction des passagers au monde, couvrant plus de 565 aéroports et s’appuyant sur les retours d’expérience de voyageurs de plus de 100 nationalités, entre août 2025 et début février 2026.