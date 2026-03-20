Importations des phosphates : New Delhi cherche à faire les bouchées doubles

« Nous avons plus de stocks que l’année dernière, mais si la guerre se prolonge, les choses pourraient se complique r», a déclaré une source gouvernementale. « Nous sommes en contact avec la Russie et d’autres pour faire venir plus de fournitures au cours des prochains mois », a-t-elle ajouté. Les autorités assurent qu’il n’y a pas de pénuries immédiates, mais qu’elles restent prudentes à l’approche de la forte demande en juin et juillet.

« Juste avant la guerre, il y a eu suffisamment d’urée sur le marché mondial… Maintenant, les approvisionnements sont limités et les prix ont dépassé les 600 dollars », a noté un responsable de l’industrie basé à Mumbai.

Fournisseur mondial clé d’engrais comme le phosphate diammonique (DAP), le Maroc devrait jouer un rôle dans la diversification de la stratégie d’approvisionnement de l’Inde, qui cherche à réduire sa dépendance au Moyen-Orient, une région constituant près de la moitié de ses importations.

Dans ce contexte, l’Inde n’est pas le seul pays à se tourner vers le Maroc. Les États-Unis ont annoncé plus tôt cette semaine, qu’ils exploraient également des alternatives, y compris le Maroc, en raison des perturbations d’approvisionnement liées au conflit avec l’Iran. L’approvisionnement mondial en engrais s’est resserré suite aux perturbations des exportations clés d’azote en provenance du Golfe. Ces dernières semaines, les prix ont grimpé de plus d’un tiers.