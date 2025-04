Yémen : Double opération yéménite vendredi. Israël et l’armada US ciblés

Le général de brigade Yahya Saree, porte-parole, a déclaré que les forces yéménites ont « ciblé le porte-avions américain hostile USS Harry S. Truman, ainsi que ses navires de guerre affiliés en mer Rouge, à l’aide de plusieurs missiles de croisière et de drones ». ces opérations interviennent en riposte à la récente agression américaine contre le Yémen au cours de laquelle 36 frappes aériennes ont ciblé depuis mercredi soir plusieurs zones dans les gouvernorats de Sanaa, Saada et d’autres provinces, entraînant des martyrs et des blessés.

Le général de brigade Y. Saree a affirmé que les forces navales, l’armée de l’air et la force de missiles ont mené une opération militaire conjointe qualitative, au cours de laquelle elles se sont affrontées avec le porte-avions US et les navires de guerre qui l’escortent. Il a ajouté que l’opération a été menée à l’aide d’un certain nombre de missiles de croisière et de drones, et qu’elle a réalisé ses objectifs. « L’engagement a duré de nombreuses heures et une partie de l’attaque contre le pays a été déjouée », a-t-il précisé. En plus de cela, il a aussi annoncé le ciblage d’objectifs militaires israéliens via un drone Yafa.

Le général yéménite a souligné que « les forces armées yéménites continueront de cibler tous les navires de guerre américains et toutes les sources de menace dans la zone opérationnelle déclarée, et que les raids agressifs ne les dissuaderont pas de remplir leurs devoirs envers le peuple palestinien ».

Plus tôt dans la journée, Y. Saree avait annoncé que les forces yéménites ont abattu un drone américain MQ-9 alors qu’il effectuait des missions hostiles dans l’espace aérien du gouvernorat d’Al-Hodeïda. Il a rappelé que c’est le deuxième drone abattu par les défenses aériennes yéménites au cours des 72 dernières heures, et du 17e au cours de la campagne « Victoire promise et Jihad sacré » en soutien à Gaza.

Des avions de reconnaissance de la coalition dirigée par les États-Unis ont ciblé, jeudi, la voiture d’un civil dans le district de Majz, dans le gouvernorat de Saada, après que des avions de guerre y ont mené deux frappes aériennes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des avions américains ont ciblé le district de Kitaf et la région de Kahlan, à l’est du gouvernorat de Saada et le réseau de communication à Jabal Namah, dans le district de Jablah du gouvernorat d’Ibb au centre du Yémen.

Dans une interview accordée à Al Mayadeen, Anis al-Asbahi, porte-parole du ministère yéménite de la Santé, a annoncé la mort de cinq personnes, la blessure de cinq autres et la perte d’une personne dans des frappes aériennes sur le Yémen au cours des dernières 24 heures. Il a souligné que les Yéménites sont conscients des défis auxquels ils sont confrontés et sont préparés à les relever.

Vendredi, le président américain a partagé sur son réseau social Truth Social une vidéo montrant la mort de plusieurs combattants houthis à la suite d’une frappe américaine au Yémen. La vidéo prise depuis une vue aérienne, semble avoir été capturée par un drone. Elle montre des personnes formant un grand cercle et un épais nuage de fumée, déclenché après la frappe. La séquence a, par la suite, montré des dizaines de combattants houthis se faire tuer. « Ces houthis se sont rassemblés pour recevoir des instructions sur une attaque. Oups, il n’y aura pas d’attaques faites par ces houthis. Ils ne couleront plus jamais nos navires ! », a écrit Donald Trump sous la vidéo.

Certains internautes ont rapidement suggéré que les individus apparaissant dans la vidéo étaient des civils prenant part à un rassemblement tribal, partageant des images de rassemblements similaires au Yémen dans le passé pour appuyer leurs affirmations.

Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, l’armée de Sanaa cible la navigation commerciale en mer Rouge en direction de Tel-Aviv, perturbant l’accès au canal de Suez, par lequel transite 12 % du commerce maritime mondial. D. Trump a déjà ordonné, le 15 mars, à l’armée américaine de prendre des mesures décisives contre les Houthis au Yémen. « Vos attaques doivent cesser, à partir d’aujourd’hui. Sinon, l’enfer s’abattra sur vous comme vous ne l’avez jamais vu ! » a-t-il souligné.

Y.Saree a réitéré, le même jour, que le groupe « n’abandonnera pas ses devoirs religieux, moraux et humanitaires envers le peuple palestinien opprimé, quelles qu’en soient les conséquences ».