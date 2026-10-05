Washington renforce sa présence en Israël : L’Iran dans le viseur

Selon le média israélien Walla, citant des sources sécuritaires, environ 3.000 militaires américains sont actuellement déployés en Israël. Leurs missions comprennent l’exploitation de batteries de missiles de défense antiaérienne, la conduite d’opérations aériennes, le soutien logistique ainsi que des fonctions de liaison directe auprès des états-majors militaires.

Alors que des rotations régulières d’unités ont eu lieu ces dernières semaines, des responsables de la défense ont confirmé que de nouveaux effectifs et des avions de combat devraient prochainement arriver afin de renforcer les capacités existantes.

Un haut responsable de la sécurité israélienne a déclaré à Walla que les adversaires régionaux surveillaient de près les élections en Israël et aux États-Unis, évaluant les moyens de déstabiliser l’équilibre régional sans provoquer un conflit ouvert. « Ils savent que la réponse israélienne sera cette fois extrêmement agressive », a averti le responsable.

Selon Israel Hayom, l’armée d’occupation se prépare à mener une nouvelle opération militaire contre l’Iran, que ce soit avec la participation de l’armée américaine ou de manière indépendante. Le journal ajoute que l’armée d’occupation n’est pas satisfaite de ce qu’elle a accompli lors de la dernière opération, puisqu’elle a commencé à préparer les plans d’une autre opération sur le terrain iranien, parallèlement au maintien d’une étroite coordination en matière de renseignement et d’opérations entre l’armée d’occupation et l’armée américaine. Comme il a relevé la présence d’officiers américains en Israël et d’officiers israéliens aux États-Unis, tandis que des préparatifs étaient en cours pour mener une opération indépendante si nécessaire.

Bombardiers US rappelés d’Angleterre

L’armée de l’air américaine a annoncé avoir retiré l’ensemble de ses bombardiers de la base de la Royal Air Force à Fairford (RAF Fairford). « Les bombardiers de l’US Air Force opèrent régulièrement à travers le monde afin de soutenir la préparation globale des forces et les exigences opérationnelles », a déclaré l’US Air Force dans un communiqué. « Bien que des considérations de sécurité opérationnelle nous aient empêchés de confirmer en temps réel les mouvements de nos forces et de nos équipements, nous pouvons désormais confirmer que tous les bombardiers américains déployés sur la base de Fairford sont rentrés dans leurs bases d’attache aux États-Unis », a-t-elle ajouté. Elle a également précisé que le personnel de l’armée de l’air opérant la flotte de bombardiers américains — comprenant les B-1, B-2 et B-52 — « restera prêt à exécuter des frappes de précision à l’échelle mondiale, y compris par le biais d’opérations aller-retour depuis le territoire américain, n’importe où et à tout moment ».

Par ailleurs, les autorités britanniques avaient fait état d’un incident de sécurité à proximité de la base de la RAF à Fairford, utilisée par les forces américaines, indiquant que l’enquête restait complexe et en cours. La police avait arrêté cinq Britanniques âgés d’une vingtaine d’années, soupçonnés d’infractions terroristes et liées à des explosifs, avant de les libérer sous caution sans aucune inculpation. Ces arrestations sont intervenues après que trois véhicules ont été aperçus se dirigeant vers la base, à la suite de deux appels reçus par la police, l’un émanant de l’un des suspects et l’autre d’un agriculteur local.