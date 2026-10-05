Starlink clandestin en Iran : Téhéran convoque l’ambassadeur norvégien

Mohammad Hassannejad Pirkouhi, directeur général chargé des affaires de paix et de sécurité internationales au ministère iranien des Affaires étrangères, a reçu dimanche l’ambassadeur norvégien Paal Andre Bjornestad afin de lui faire part de la « préoccupation » de Téhéran concernant le fonctionnement de terminaux Starlink en Iran. Selon le responsable iranien, les États-Unis et Israël exploiteraient les capacités de l’internet satellitaire afin de soutenir, selon Téhéran, des objectifs d’ingérence et de division en Iran. Il a également reproché à la Norvège de ne pas avoir rempli ses obligations en tant qu’administration chargée, avec les États-Unis, de l’enregistrement des réseaux Starlink auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

La question fait depuis plusieurs années l’objet de discussions au sein du Conseil du Règlement des radiocommunications de l’UIT. Dans ses décisions les plus récentes, l’organe a demandé à la Norvège et aux États-Unis de prendre toutes les mesures à leur disposition afin que l’opérateur Starlink désactive les transmissions non autorisées de ses terminaux en Iran. Le Conseil a également conclu que les actions de l’administration norvégienne n’étaient pas conformes à certaines obligations prévues par le Règlement des radiocommunications et les résolutions pertinentes de l’UIT.

Téhéran affirme avoir saisi à plusieurs reprises l’UIT pour demander l’arrêt des services Starlink opérant sans autorisation sur son territoire. De son côté, l’UIT a demandé à l’Iran de poursuivre, dans la mesure du possible, ses efforts pour identifier et désactiver les terminaux Starlink fonctionnant sans autorisation sur son territoire.

Lors de la rencontre à Téhéran, le responsable iranien a remis à l’ambassadeur norvégien une note officielle de protestation. Il a demandé à Oslo de transmettre rapidement aux autorités compétentes la requête iranienne et de prendre des mesures pour mettre fin aux transmissions de Starlink que Téhéran considère comme une violation de sa souveraineté et de sa sécurité.