Guerre génocidaire à Gaza : Israël poursuit ses attaques meurtrières

Dans le gouvernorat du Centre, des hélicoptères israéliens ont ouvert le feu à l’est du camp de Al-Bureij. De même, des hélicoptères israéliens ont tiré sur les zones orientales de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza, à l’aube. Un pilonnage d’artillerie israélien intensif a également visé la ville, tandis que les forces d’occupation ont tiré vers les environs de la cité Hamad.

Par ailleurs, des vedettes de l’occupation ont ouvert le feu en direction du littoral de Khan Younès.

L’occupation israélienne poursuit ses violations répétées dans les différentes zones de la bande de Gaza, en infraction avec l’accord de « cesse-le-feu » en vigueur depuis le 11 octobre de l’année dernière, continuant ses bombardements et la destruction à l’explosif de pâtés d’immeubles résidentiels, sur fond de pilonnages d’artillerie et de tirs continus à travers l’enclave. Depuis l’annonce du « cessez-le-feu » le 11 octobre 2025, le nombre de martyrs s’est élevé à 1 454, tandis que le nombre de blessés a atteint 5 090, et que 835 corps de martyrs ont été retirés des décombres.

Au bilan global de la guerre de génocide israélienne sur la bande de Gaza depuis son déclenchement le 7 octobre 2023, le nombre de martyrs s’élève à 74 237, tandis que celui des blessés atteint 175 206.