Le sionisme condamné par le Green Party britannique : Protestations jusqu’en Israël…

La résolution, en vertu de laquelle le parti s’engage à traiter le sionisme « comme toute autre forme de racisme », confirme également le soutien des Verts à l’établissement d’« un État palestinien démocratique unique sur l’ensemble du territoire de la Palestine historique garantissant l’égalité des droits pour tous ». De plus, la motion soutient le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) contre Israël, appelle à un embargo total sur les armes à destination d’Israël et condamne les crimes de guerre israéliens.

Le Parti vert, de sensibilité de gauche et occupant 5 sièges à la Chambre des communes, connaît une hausse de popularité sous la conduite de Zack Polanski, attirant un nombre croissant d’électeurs opposés à la position du gouvernement travailliste en soutien à la guerre israélienne sur la bande de Gaza. Plus tôt cette semaine, le leader des Verts avait déclaré que « le déplacement du peuple palestinien et le génocide qu’il subit constituent sans aucun doute du racisme ».

Les Verts ont remporté de nombreux sièges dans des élections locales au printemps, au détriment des travaillistes, notamment en mettant en avant une politique pro palestinienne et très critique vis-à-vis d’Israël. En réaction, la résolution a suscité de virulentes attaques et des critiques de la part d’organisations juives britanniques.

Avant même le vote de la motion, trois organisations de la communauté juive britannique avaient adressé une lettre au parti : ce texte ferait des Verts « le premier parti politique britannique d’une importance électorale significative, de mémoire récente, à adopter ce qui semble être une plateforme politique ouvertement antisémite », ont-elles écrit.

Le parti travailliste au pouvoir a également condamné le vote de la motion. « Il est honteux de voter contre une solution à deux États pour Israël et la Palestine et de qualifier de racistes l’immense majorité des Juifs britanniques et des Juifs du monde entier au motif qu’ils soutiennent le droit d’Israël à exister », a dit Bridget Phillipson, la présidente du parti dans un communiqué.

L’adoption de la motion a été vivement condamnée par Israël. Isaac Herzog, président israélien, a qualifié cette motion de « honte » et de « disgrâce ».

De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié la résolution d’« antisémite », tandis que le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a annoncé l’interdiction d’entrée sur le territoire israélien pour le chef du parti, Z.Polanski.