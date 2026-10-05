Rien ne va plus entre Sanaa et Ryad : Paids saoudiens pour déstabiliser l’offensive des Ansarullah

D’après ces sources citées par le site d’information al-Khabar al-Yemeni, les combats sont concentrés dans la zone de Jabal Sabran, qui s’étend jusqu’aux limites du district d’Al-Maqatirah, le premier district de Lahij. Les forces de Sanaa y assiègent une unité des forces spéciales de Taëz commandée par Jamil Aqilan et une autre unité de la 35e brigade blindée commandée par Abdul Rahman Al-Shamsani, après leur retraite dimanche de la ville d’Al-Tourbah.

Jabal Sabran est le dernier bastion de ces factions dans le sud-ouest de la campagne de Taëz, selon les sources, et sa chute n’est plus qu’une question de temps, selon al-Khabar al-Yemeni.

Les médias yéménites ont aussi rapporté qu’une série d’explosions a secoué la région de Ras al-Ara, également dans la province de Lahij, pendant le renforcement des troupes pro saoudiennes dans la région. Les explosions ont été provoquées par des frappes de drones et de missiles balistiques visant des concentrations de troupes des Brigades des Géants et des forces du Bouclier national, ont rapporté des sources locales selon lesquelles des véhicules ont été aperçus en flammes dans la zone frontalière avec la côte de Taëz.

L’attaque est survenue au lendemain de la mobilisation des forces pro saoudiennes visant à contraindre Sanaa à stopper son avancée dans ses dernières zones reculées de la campagne sud-ouest de Taëz. Le média de guerre yéménite a également diffusées les images d’attaques aux drones Shawaz de fabrication locale contre des véhicules des concentrations pro saoudiennes dans plusieurs régions.

Selon une source militaire, les forces de Sanaa « ont libéré plus de 2.000 kilomètres carrés » dans gouvernorat de Taëz et « les forces soutenues par l’Arabie saoudite ont été expulsées des districts d’Al-Ma’afer et d’Al-Mawasit ». Elle ont aussi révélé lundi avoir abattu un drone de reconnaissance armé saoudien, de type « Wing Loong II », alors qu’il effectuait des missions hostiles dans l’espace aérien de ce gouvernorat .

Dimanche, les forces de Sanaa avaient coupé un axe clé reliant Taëz, grande ville du sud-ouest qu’elles encerclent désormais, à Aden, plus au sud, où siège le gouvernement d’Aden, selon l’AFP.

Par ailleurs, une source militaire a confirmé à l’agence Saba que les affirmations des médias saoudiens qui ont fait état d’avancées des factions soutenues par l’Arabie saoudite vers la région de Dhubab « sont totalement fausses et constituent une tentative de dissimuler leurs échecs et défaites répétés ». Majid al-Nazili, porte-parole des forces d’Aden, avait affirmé sur X que ses forces avaient pris le contrôle de l’aéroport de Dhubab, une ville côtière proche du détroit de Bab el-Mandeb, et coupé la route menant au port de Mokha, tombé récemment aux mains des forces de Sanaa.

Espace aérien saoudien

Le Centre de coordination des opérations humanitaires de Sanaa a renouvelé son avertissement à toutes les compagnies aériennes civiles contre le survol de l’espace aérien saoudien, le considérant comme « une zone dangereuse et un théâtre d’opérations militaires, à l’exception de l’espace aérien sacré de La Mecque et de Médine ». Ajoutant que « l’espace aérien du royaume saoudien sera le théâtre d’opérations de nos forces armées.»

Une source du secteur énergétique saoudien a déclaré à l’AFP que « l’oléoduc Est-Ouest a de nouveau été attaqué dimanche ». « Une station de pompage située à Khurais, à l’est de Ryad, a été touchée (…) Les dégâts sont importants et les pompages ont de nouveau été interrompus », a-t-elle ajouté.

La coalition dirigée par Ryad, a indiqué apporter un « soutien aérien 24 heures sur 24 aux forces armées yéménites au sol ». Pas moins de « dent avions de combat ont participé » à l’offensive et « 324 cibles de grande valeur » ont été détruites, a déclaré sur X le général Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition. Des raids saoudiens dans le gouvernorat de Sanaa ont coûté la vie à une femme et une fillette, a rapporté lundi la chaine yéménite al-Masirah.