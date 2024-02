Washington aux petits soins pour Israël : Les patrons de la CIA et du FBI à Tel-Aviv

Selon un responsable israélien, Netanyahu « a demandé à ce que l’on sache si les otages avaient reçu les médicaments » livrés à Gaza le mois dernier dans le cadre d’un accord impliquant la France, le Qatar et les États-Unis. Israël a reçu l’assurance que les médicaments parviendraient aux otages, mais n’a jamais reçu de confirmation.

Le responsable a répété que seules « une forte pression militaire et une pression ferme dans les négociations » forceront le Hamas à modifier ses exigences en matière d’accord concernant les otages.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’il pensait qu’un accord de trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas et la libération des otages capturés le 7 octobre étaient encore « possibles », mais que des questions « très difficiles » devaient encore être résolues. « Nous y sommes donc très concentrés et je crois que c’est possible », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre albanais Edi Rama à Tirana, alors que les négociations entre médiateurs se poursuivent au Caire.

En parallèle, force est de souligner que le chef de la police fédérale des Etats-Unis a effectué un déplacement surprise mercredi en Israël, où il a rencontré des membres des forces de l’ordre et du renseignement, selon un communiqué du FBI. Christopher Wray a évoqué les menaces « actuelles et futures » auxquelles sont confrontés Israël et les Etats-Unis, précise le communiqué.

Le directeur a également rencontré un responsable du FBI basé à Tel Aviv et « a insisté sur l’importance du travail effectué par le personnel du FBI aux côtés de leurs partenaires israéliens pour combattre les menaces posées par le Hamas, le Hezbollah, l’Iran et d’autres ».

« Le FBI a été et sera attentif aux demandes du gouvernement d’Israël afin de les soutenir dans leurs efforts en cours visant à garder leurs citoyens en sécurité face aux menaces et actes de terrorisme », poursuit le communiqué.

Selon le New York Times, ce déplacement constitue le premier de C. Wray en Israël depuis les attaques du Hamas le 7 octobre. Le directeur du FBI est aussi attendu en Allemagne pour la Conférence sur la sécurité de Munich, qui a lieu du 15 au 17 février.