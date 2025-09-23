Valorisation des phosphates : BOA finance l’UM6P

Ce partenariat permettra de financer un ambitieux projet industriel à Jorf Lasfar, dont l’investissement total s’élève à 2,5 milliards de dirhams, a indiqué INNOVX lit-on dans un communiqué de presse.

Lancée en 2023, Fluoralpha transformera l’acide hexafluorosilicique (FSA), un sous-produit du phosphate, en intrants stratégiques tels que l’AHF (acide fluorhydrique anhydre), essentiel pour les batteries et les semi-conducteurs ; l’AlF₃ (fluorure d’aluminium), crucial pour la production d’aluminium ; et le CaF₂ synthétique (fluorure de calcium synthétique), visant à sécuriser et diversifier l’approvisionnement mondial en fluor au-delà des ressources naturelles limitées.

« Ce financement marque une étape clé dans la réalisation des ambitions d’INNOVX et l’expansion de nos projets », a déclaré Youssef Berrada, directeur financier et VP support functions chez INNOVX. « Notre ambition est claire : positionner le Maroc comme un hub mondial pour les produits fluorés, au service des transitions énergétique et technologique », a ajouté Jalil Skali, PDG de Fluoralpha.

Bank of Africa a salué cette collaboration. « Ce financement témoigne de notre engagement à soutenir des initiatives innovantes et durables qui renforcent le développement industriel du Maroc », a affirmé Khalid Nasr, directeur général exécutif.

Ce projet vise à renforcer la position du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales liées à la mobilité électrique, au stockage d’énergie, aux semi-conducteurs et aux produits chimiques spécialisés.