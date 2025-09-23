Close Menu
En kiosque
Login S'abonner

Sécurité routière : La NARSA bataille pour l’adoption des bandes réfléchissantes

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) mise sur l’engagement des associations de la société civile actives dans le domaine afin de renforcer les campagnes de sensibilisation sur l’importance d’équiper les différents véhicules de bandes réfléchissantes. En parallèle, des acteurs associatifs mettent en garde contre « la faible visibilité des camions de transport de marchandises, des triporteurs et des charrettes à traction animale, particulièrement lorsqu’ils sont stationnés de nuit ».
Perspectives MedBy Updated: Sécurité routière 1 Min Read
Sécurité routière : La NARSA bataille pour l’adoption des bandes réfléchissantes

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la sécurité routière et de son programme d’action pour l’année en cours, l’agence a annoncé sa volonté de « soutenir les représentations professionnelles ainsi que les associations œuvrant pour la sécurité routière, en vue d’organiser des campagnes de sensibilisation sur l’importance d’équiper les triporteurs, camions, véhicules et engins agricoles de dispositifs et d’équipements garantissant leur visibilité nocturne aux yeux des autres usagers de la route ».

À cet effet, la NARSA a invité « les représentations professionnelles et associations intéressées par cette opération à prendre contact avec les directions régionales de la sécurité routière, afin de bénéficier de l’accompagnement nécessaire et de recevoir les bandes réfléchissantes mises à disposition pour assurer la réussite des activités de sensibilisation et de communication programmées ».

Continuer la lecture

Add A Comment

Comments are closed.

Maroc

Monde

Services

© 2025 Pm-Editions. | Réalisation & Seo : Digitaltransformer.ma.