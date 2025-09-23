Sécurité routière : La NARSA bataille pour l’adoption des bandes réfléchissantes

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la sécurité routière et de son programme d’action pour l’année en cours, l’agence a annoncé sa volonté de « soutenir les représentations professionnelles ainsi que les associations œuvrant pour la sécurité routière, en vue d’organiser des campagnes de sensibilisation sur l’importance d’équiper les triporteurs, camions, véhicules et engins agricoles de dispositifs et d’équipements garantissant leur visibilité nocturne aux yeux des autres usagers de la route ».

À cet effet, la NARSA a invité « les représentations professionnelles et associations intéressées par cette opération à prendre contact avec les directions régionales de la sécurité routière, afin de bénéficier de l’accompagnement nécessaire et de recevoir les bandes réfléchissantes mises à disposition pour assurer la réussite des activités de sensibilisation et de communication programmées ».