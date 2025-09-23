Ligue des Champions CAF : Les FAR surclassent le Real Banjul
En négociant le match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF dimanche sur la pelouse du stade olympique de Rabat, l’AS FAR a battu le club gambien du Real de Banjul par 2 buts à 0.
Youssef El Fahli a ouvert le score pour les Militaires à la 28e minute de jeu, avant que Ebrima Jatta ne creuse l’écart en inscrivant contre son camp (90+4e). Le match retour est prévu samedi prochain, sur la pelouse du même stade.