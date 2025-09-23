Close Menu
En kiosque
Login S'abonner

Ligue des Champions CAF : Les FAR surclassent le Real Banjul

En négociant le match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF dimanche sur la pelouse du stade olympique de Rabat, l’AS FAR a battu le club gambien du Real de Banjul par 2 buts à 0.
Perspectives MedBy Updated: Sports 1 Min Read
Ligue des Champions CAF : Les FAR surclassent le Real Banjul

Youssef El Fahli a ouvert le score pour les Militaires à la 28e minute de jeu, avant que Ebrima Jatta ne creuse l’écart en inscrivant contre son camp (90+4e). Le match retour est prévu samedi prochain, sur la pelouse du même stade.

Continuer la lecture

Add A Comment

Comments are closed.

Maroc

Monde

Services

© 2025 Pm-Editions. | Réalisation & Seo : Digitaltransformer.ma.