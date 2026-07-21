Un navire russe manœuvre au large de Plymouth : Un exercice suivi de près par la Royal Navy

L’exercice d’artillerie s’est déroulé lundi dans les eaux internationales au sud de Plymouth et a duré environ 30 minutes, selon Sky News. Le navire russe a été suivi pendant toute la manœuvre par le patrouilleur de la Royal Navy, le HMS Tyne.

Avant le début de l’exercice, le navire de guerre russe a informé le HMS Tyne de son intention de mener des tirs d’artillerie et a demandé au bâtiment britannique de se déplacer à une distance plus sûre. Le HMS Tyne a accédé à cette demande.

« Un navire de la marine russe, suivi par la Royal Navy, a mené lundi un exercice d’armes à tir réel dans les eaux internationales, à environ 40 milles nautiques au sud de Plymouth », a déclaré un porte-parole du ministère britannique de la Défense. « La Royal Navy a surveillé l’exercice tout au long de son déroulement, continue de suivre étroitement l’activité du navire et reste prête à protéger la sécurité nationale du Royaume-Uni », a ajouté le porte-parole.