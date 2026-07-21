Guerre génocidaire d’Israël : L’hémorragie des Palestiniens se poursuit…

Dix Palestiniens ont été tués par des tirs de l’armée israélienne au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, portant à 73 293 le nombre de morts depuis octobre 2023, a annoncé mardi le ministère de la Santé. Dans un communiqué, le ministère a précisé que ce nouveau bilan comprenait neuf personnes tuées par les forces israéliennes et une autre ayant succombé à des blessures subies lors d’une précédente attaque. Quarante-deux personnes ont également été blessées depuis lundi, portant le nombre total de blessés à 173 906.

Selon le ministère, de nombreuses victimes restent ensevelies sous les décombres ou gisent sur les routes, les équipes ambulancières et de la Défense civile étant toujours dans l’incapacité de les atteindre.

L’armée israélienne poursuit ses attaques quotidiennes dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025. Ces attaques ont fait 1 168 morts et 3 798 blessés palestiniens depuis cette date, selon le ministère. La guerre menée par Israël depuis octobre 2023 a laissé la bande de Gaza en ruines, sur fond de conditions humanitaires catastrophiques pour les 2,4 millions d’habitants du territoire.

Plus, des images satellites ont révélé que l’armée israélienne construit un imposant mur de terre isolant plus de 50 % de la bande de Gaza — sous son contrôle — du reste du territoire palestinien. Selon l’agence Associated Press, la muraille s’étend sur plus de 23 kilomètres et sépare la zone contrôlée par l’armée israélienne des secteurs où résident les Palestiniens. Après avoir visionné les clichés, l’armée israélienne a confirmé l’existence de cet obstacle, précisant qu’il a été édifié dans la zone de la « ligne jaune ».

D’après le rapport, les 23 kilomètres documentés ont été construits au cours des derniers mois seulement et traversent des villes et des zones détruites durant la guerre contre la bande de Gaza. Les images satellites montrent également qu’un nouveau tronçon du barrage, long de plus de deux kilomètres, a été érigé au cours des deux dernières semaines dans le sud de l’enclavée, portant la longueur de la barrière à plus de la moitié de la longueur totale de la bande de Gaza.

La construction de cette barrière au niveau du point de contrôle suscite des craintes de voir la « ligne jaune » se transformer en une frontière permanente à l’intérieur de la bande de Gaza.

En revanche, l’armée israélienne a prétendu que cet obstacle constitue une « zone de sécurité » autour de la « ligne jaune », visant à empêcher le passage d’hommes armés et à protéger les colonisations encerclant Gaza ainsi que ses troupes déployées à l’intérieur du territoire.

L’agence Associated Press a rapporté que certains documents montrent que le point de contrôle s’étend également au-delà de la « ligne jaune ».

Les images satellites indiquent qu’au 1ᵉʳ juillet, la longueur du mur dans la région de Rafah ne dépassait pas 500 mètres. Cependant, au 15 juillet, il atteignait environ 2,4 kilomètres près de la ville, s’étendant de Rafah jusqu’à la zone d’Al-Mawasi, qui abrite des camps de déplacés. L’agence a ajouté que si les travaux de construction se poursuivent au rythme actuel, le mur du sud de la bande de Gaza rejoindra une autre section d’environ 17 kilomètres, s’étendant de la ville de Khan Younès à la ville de Gaza.

Selon le rapport, les travaux sur cette section ont débuté en février et se poursuivent vers le sud. Les images ont révélé qu’entre le 7 et le 21 juillet, plus d’un kilomètre supplémentaire a été achevé dans la région de Khan Younès. Les clichés ont également documenté plusieurs tronçons distincts du mur dans le nord de la bande de Gaza, près de Beit Lahia, bien que sa hauteur ne puisse être déterminée à partir des images.

Les images satellites ont également montré que de l’autre côté de la « ligne jaune », les forces israéliennes ont rasé la plupart des bâtiments à l’aide de bulldozers et d’explosifs, effaçant des villes entières, dont Rafah, qui abritait autrefois plus d’un quart de million d’habitants. Les forces israéliennes ont également créé de nouveaux réseaux routiers et des bases militaires sur les ruines des villes palestiniennes, tandis que de vastes étendues de terres agricoles ont été détruites. De son côté, l’armée israélienne prétend que ces opérations visent à démanteler les infrastructures utilisées par le mouvement Hamas.

Guerre contre les ONG

Un document officiel israélien obtenu par Al Jazeera révèle qu’en 2013, les autorités israéliennes avaient constitué une base de données recensant plus de 150 organisations caritatives internationales, dont certaines étaient actives dans les territoires palestiniens. Le fichier, provenant du site d’un ministère israélien, contenait des informations administratives sur ces organisations, mais aussi des commentaires visant certaines d’entre elles en raison de leurs positions supposées sur le conflit israélo-palestinien. Parmi les ONG mentionnées figuraient notamment Première Urgence Internationale, accusée d’être « critique d’Israël », Défense des Enfants International, décrite comme impliquée dans des campagnes « anti-israéliennes », ou encore l’organisation espagnole Mundubat, associée au mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions).

Le document qualifiait également Oxfam d’organisation « active dans les efforts mondiaux du BDS », ce que l’ONG a contesté, estimant que ces commentaires relevaient davantage « d’allégations et d’interprétations » que d’une analyse objective de son travail. Oxfam a rappelé qu’elle ne soutient pas le mouvement BDS, tout en affirmant que les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée constituent une violation du droit international humanitaire.

Pour Tania Hary, directrice générale de l’organisation israélienne Gisha, spécialisée dans la liberté de circulation des Palestiniens, ce document ne relève pas uniquement d’une question sécuritaire, mais témoignerait d’une surveillance durable des organisations travaillant auprès des Palestiniens. Cette base de données a été créée en octobre 2013, une période où le mouvement BDS gagnait en visibilité internationale. Cette année-là, plusieurs campagnes de boycott universitaire et économique visant Israël se développaient, tandis que des institutions étrangères critiquaient les activités israéliennes dans les territoires occupés. Des spécialistes estiment que ce travail de collecte d’informations pourrait avoir participé à la mise en place de politiques ultérieures contre les militants et organisations soutenant le BDS, notamment une loi israélienne adoptée en 2017 limitant l’entrée sur le territoire aux personnes soutenant ce mouvement.

Le document mentionne également des ONG comme Medical Aid for Palestinians, le Conseil norvégien pour les réfugiés, World Vision International ou encore DanChurchAid. Certaines organisations ont affirmé que leur engagement portait sur la défense du droit international et de l’aide humanitaire, sans soutien direct à une campagne de boycott. Les relations entre Israël et les ONG internationales ont continué de se tendre ces dernières années, notamment depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. Des organisations humanitaires ont dénoncé des restrictions concernant l’accès à l’aide, les déplacements du personnel humanitaire et les conditions imposées à leurs activités.

Dérives en Cisjordanie

L’ONU a mis en garde, lundi, contre « l’intensification » des attaques menées par des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, soulignant que ces violences continuaient de faire des victimes et de provoquer des dégâts matériels ainsi que des déplacements de population. Lors d’une conférence de presse, le porte-parole des Nations unies a déclaré que l’organisation alertait sur l’escalade de ces attaques et leurs conséquences pour les Palestiniens.

Stéphane Dujarric a indiqué que les équipes du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) présentes sur le terrain avaient recensé une attaque ayant fait deux morts et plusieurs blessés palestiniens samedi en Cisjordanie occupée. « Les Palestiniens dans l’ensemble du territoire palestinien occupé doivent être protégés », a-t-il insisté, appelant à mettre fin aux meurtres et aux violences et à traduire leurs auteurs en justice.

Ces dernières années, les attaques violentes de colons en Cisjordanie sont devenues quasi quotidiennes, tandis que peu de mesures sont prises contre leurs auteurs. Selon les chiffres officiels palestiniens, les attaques menées par l’armée et les colons israéliens en Cisjordanie occupée depuis octobre 2023 ont fait 1 181 morts et près de 13 000 blessés palestiniens. Environ 24 000 Palestiniens ont également été arrêtés.