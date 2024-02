Trafic aérien : Plus de 2,27 millions de passagers en janvier 2024

L’aéroport Mohammed V, qui représente 35% du trafic global, a accueilli 797.561 passagers (+10%), souligne l’ONDA dans un communiqué, notant que la plupart des autres aéroports ont enregistré des taux d’évolution à deux chiffres. Il s’agit notamment des aéroports Marrakech-Menara (+22%), Agadir Al Massira (+20%), Tanger Ibn Batouta (+13%), Rabat Salé (+28%) et Nador El Aroui (+10%), précise la même source.

Ce dynamisme est tiré par le marché international avec plus de 2 millions de voyageurs, en hausse de 16% par rapport à janvier 2023, explique la même source, précisant que ce marché représente 91% du trafic aérien global.

Le mois de janvier a connu également le lancement de nouvelles lignes aériennes internationales, à savoir Agadir-Nantes par la compagnie aérienne “Volotea” et Tanger- le Caire par la compagnie “Air Cairo” qui fait son entrée au Maroc. Pour ce qui est du trafic intérieur, il a enregistré une croissance de l’ordre de 4% par rapport à la même période de l’année 2023.

Par ailleurs, le trafic aérien international a connu également une forte hausse de l’ordre de 16% par rapport à la même période de l’année précédente, avec 2.068.065 passagers accueillis. Le marché européen qui représente 82% du total du trafic aérien international, a enregistré un bond à deux chiffres (+15%). De même, les marchés de l’Afrique, du Moyen et Extrême Orient et de l’Amérique du Nord ont enregistré, respectivement, des taux de croissance de l’ordre de 19%, 24% et 11%.

Durant le mois de janvier 2024, le nombre de vols a atteint 17.360 vols, en hausse de 10% par rapport à la même période de l’année 2023. Une part de 38% de ce trafic revient à l’aéroport Mohammed V, suivi de Marrakech Menara (26%) et Agadir Al Massira (9%).