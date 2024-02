Immobilier : Le CNONM et Yakeey s’allient pour un référentiel électronique des prix

Ce nouvel outil, élaboré à l’initiative du CNONM, vise à mettre à disposition du citoyen une information fiable, recoupée, vérifiée et consolidée assurant une véritable transparence du marché et permettant à chaque individu de connaitre avec précision la valeur de marché du bien basée sur l’historique des prix réels des transactions qu’il s’agisse d’achat ou de vente, indique Yakeey dans un communiqué.

“Yakeey a ainsi œuvré conjointement avec le CNONM pour l’élaboration technique du référentiel des prix de l’immobilier en mettant à disposition toute son expertise en termes de technologie, d’intelligence artificielle et Data Science dans le cadre d’un partenariat de recherche scientifique inédit”, précise le communiqué. Et d’ajouter qu’une vigilance particulière a été apportée aux sujets relevant de la sécurité de la donnée, de l’anonymat des transactions et du secret professionnel ainsi que du respect de la protection des données personnelles.

Offrant à tous l’accès gratuit avec une navigation illimitée sur une carte des prix de l’immobilier dans les grandes villes marocaines, Yakeey a également développé un outil d’intelligence artificielle (IA) offrant une estimation instantanée, fiable, précise et gratuite du bien immobilier avec trois évaluations par période mensuelle.

Fidèle à son esprit d’innovation, Yakeey a par ailleurs développé des modules supplémentaires à forte valeur ajoutée avec notamment la possibilité de disposer d’un rapport avancé d’expertise immobilière en ligne (disponible en moins de 72h) moyennant un faible coût. Le rapport, validé par un expert immobilier RICS, contient un zoom sur la zone géographique d’intérêt ainsi qu’un historique détaillé des transactions réelles portant sur des biens similaires au bien expertisé. Il a également développé une offre spécifique pour les professionnels permettant la facilitation de l’accès à la data immobilière structurée, cartographiée et augmentée par de l’IA via une offre de services innovants destinés au marché professionnel immobilier et financier et particulièrement aux banques, compagnies d’assurances, investisseurs et autres opérateurs du secteur de l’immobilier.

De plus, Yakeey propose la mise en œuvre d’un outil de gestion avancé des risques bancaires permettant l’évaluation en masse des hypothèques adossées à des prêts immobiliers. L’évaluation précise de ces hypothèques permettrait une gestion plus rigoureuse des provisions et donc des liquidités bancaires favorisant ainsi une allocation des capitaux plus productive.

Les professionnels immobiliers bénéficient également de la possibilité de générer des rapports synthétiques d’aide à la décision avec une granularité et une précision aux meilleurs standards internationaux. En outre, Yakeey offre un accès à une carte de géo-intelligence immobilière (heat map) avec plusieurs couches uniques au Maroc, ainsi que des indices immobiliers reflétant l’évolution du marché immobilier marocain, servant d’indicateurs d’attractivité pour les investisseurs locaux et internationaux.