Tourisme : Les arrivées en hausse de 92% à fin juin 2023

Par rapport à S1-2022, tous les principaux marchés émetteurs ont affiché de bonnes performances. Il s’agit notamment de la France (+75% avec un additionnel de +415 milles touristes), l’Espagne (+180% avec +407 milles touristes), Royaume Uni (+100% avec +167 milles touristes), l’Italie (+141% avec +101 milles touristes) et les États Unis (+111% avec +94 milles touristes), ressort-il des statistiques de l’Observatoire du mois de juin 2023.

Ainsi, les trois principaux aéroports du Royaume à savoir, Marrakech Ménara, Mohammed V et Agadir Al Massira ont accueilli un total de 3,2 millions de touristes, soit 49% du total des arrivées de touristes, poursuit la même source, notant que les trois aéroports ont connu des résultats positifs par rapport à fin juin 2022 (+91% pour Marrakech Ménara, +41% pour Mohammed V et +79% pour Agadir Al Massira).

Par ailleurs, pour le seul mois de juin 2023, le volume des arrivées de touristes aux postes frontières a atteint environ 1,4 million de touristes en forte hausse de +20% par rapport à juin 2022.

Les principaux marchés ayant contribué à cette performance durant ce mois sont l’Espagne (+13% Vs. 2022 soit un additionnel de +14 milles touristes), la France (+10%, soit +13 milles touristes), le Royaume Uni (+27%, soit +11 milles touriste), les États Unis (+20%, +6.364) et le Portugal (+35%, soit +4.037). En revanche, les principaux marchés qui ont enregistré des résultats négatifs sont la Belgique (-12% avec -2 milles touristes) et l’Israël (-22% avec -1,5 mille touristes).

Pour ce qui est des aéroports, ceux de Marrakech Ménara, Mohammed V, Agadir Al Massira et Tanger Ibn Battouta ont accueilli un total de 656 milles touristes, soit 48% du total des arrivées de touristes. Ces quatre aéroports ont connu des résultats positifs par rapport à juin 2022. Il s’agit de +18% pour Marrakech Ménara, +9% pour Mohammed V, une stagnation pour Agadir Al Massira et +15% pour Tanger Ibn Battouta, précise l’Observatoire.