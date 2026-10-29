Tech & Bien-être : Comment LG Electronics utilise l’IA domestique pour alléger la charge mentale des ménages

Dans un monde hyperconnecté où la surabondance d’informations et l’accumulation de microdécisions domestiques saturent les capacités d’attention, la fatigue psychologique est devenue un enjeu majeur de santé publique. Selon une étude globale menée par LG Electronics, un individu passerait en moyenne 87 jours par an — soit près d’un quart de l’année — accablé par cette charge mentale invisible.

C’est pour répondre à cette problématique sociétale que le géant technologique a articulé sa campagne mondiale « Life’s Good » 2026 autour d’un mot d’ordre explicite : « Libérez votre esprit ». Une démarche qui vise à redéfinir le rôle de l’intelligence artificielle (IA) dans le foyer, en passant de la simple automatisation technique à une véritable assistance cognitive.

Vers la « Zero Labor Home » : L’IA d’assistance discrète

S’inscrivant dans la vision industrielle de la maison intelligente sans tâches laborieuses (Zero Labor Home), la technologie développée par LG ambitionne d’anticiper les besoins domestiques en arrière-plan sans solliciter l’attention permanente de l’utilisateur.

En prenant en charge de manière autonome la gestion des cycles, l’optimisation énergétique ou la maintenance prédictive des équipements de la maison, l’IA cherche à éliminer la charge mentale liée à la planification et à l’exécution des tâches ménagères récurrentes.

L’éthique de l’innovation utile « À mesure que l’intelligence artificielle s’intègre davantage dans la vie quotidienne, son rôle doit aller au-delà de la commodité et de l’efficacité », souligne Kim Hyo-eun, responsable de la gestion de la marque chez LG. « Les innovations les plus significatives sont celles qui allègent les charges invisibles et redonnent aux individus le temps et l’attention souvent accaparés par les exigences du quotidien. »

Une campagne d’impact à la croisée de la science et du digital

Pour valider scientifiquement son positionnement et sensibiliser le grand public, la marque s’est adossée à l’expertise de la Dre Judith Joseph, psychiatre de référence, tout en lançant un « Test de charge mentale » interactif (Mental Load Test). Déjà complété par plus de 570 000 participants, cet outil d’auto-évaluation permet à chacun de quantifier le poids des micro-tâches invisibles au quotidien.

Portée par un film documentaire capturant le quotidien d’une famille réelle, la campagne a généré plus de 3 milliards de vues à travers 53 pays, soutenue par un réseau de créateurs de contenu et des activations locales sur l’ensemble des marchés stratégiques du groupe.

Les nouveaux paradigmes de la High-Tech grand public

En plaçant la santé mentale et l’économie de l’attention au cœur de sa proposition de valeur, LG confirme une mutation profonde du secteur de l’électronique grand public : la performance d’un équipement ne se calcule plus uniquement à sa puissance brute ou à sa connectivité, mais à sa capacité à se faire oublier pour préserver la sérénité de l’utilisateur.

Une philosophie industrielle qui préfigure les attentes des consommateurs contemporains, en quête d’innovations technologiques véritablement au service de leur qualité de vie.