SwitchMed : Le textile négocie au Maroc le tournant durable et circulaire

Cet événement, qui s’est tenu dans les locaux de l’Academy de Mode Casablanca, en présence des représentants du ministère de l’Industrie et du commerce, du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), de l’ONUDI et de la délégation de l’Union Européenne au Maroc, a été l’opportunité de présenter la feuille de route bâtie sur les résultats de SwitchMed, qui identifie – au profit des décideurs et des entreprises locales – les axes stratégiques pour la création de filières circulaires textiles au Maroc. ‘’Cette feuille de route a pour objectif de susciter et orienter la discussion parmi les parties prenantes concernant les étapes clés, les objectifs et les calendriers liés à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan stratégique visant à exploiter les modèles d’affaires circulaires. L’objectif global consiste à rendre l’industrie textile marocaine plus compétitive tout en réduisant son impact environnemental’’, a souligné Hanan Hanzaz, cheffe du Bureau Régional pour la Région Arabe, O-i-C Représentante de l’ONUDI au Maroc. Ces projets font partie du programme régional SwitchMed financé par l’U.E, visant à améliorer l’industrie du textile et de l’habillement au Maroc en mettant en place des chaînes de valeur circulaire et une meilleure gestion des produits chimiques dans le processus de production.

« Les projets pilotes ont mis en évidence l’importance d’une gestion plus efficace des produits chimiques et des modèles d’affaires circulaires pour améliorer la performance environnementale et préserver les ressources précieuses de l’industrie textile marocaine. En adoptant de tels modèles d’affaires novateurs, le secteur textile marocain peut renforcer sa position mondiale en tant que partenaire durable et fiable pour l’avenir et mieux se conformer aux exigences réglementaires pour les marchés d’exportation mondiaux’’, a déclaré Roberta DE Palma, conseillère technique en Chef du projet ONUDI/SwitchMed.

L’objectif de SwitchMed consiste à soutenir et intensifier la transition vers les pratiques de consommation et de production durables (SCP), qui contribuent à promouvoir une économie verte et circulaire dans la région, notamment en Algérie, en Égypte, en Israël, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Palestine et en Tunisie. Pour ce faire, le programme utilise une approche intégrée et globale qui cible et implique différents acteurs, abordant ainsi la transition à différents niveaux.

Lors de cette journée, des tables-rondes ont été organisées, portant sur les opportunités et les modèles d’affaires pour une chaîne de valeur circulaire du textile au Maroc d’une part, et sur le textile circulaire et l’utilisation des produits chimiques (le protocole ZDHC) d’autre part. Cet événement a également permis aux étudiants de l’Academy de Mode Casablanca, de dévoiler les projets initiés en mai 2023, axés sur le développement de collections intégrant les principes de conception circulaire.

L’ONUDI a commencé à explorer des domaines potentiels de collaboration avec des marques de mode internationales, à mobiliser l’expertise et à accéder aux chaînes d’approvisionnement au Maroc pour démontrer le potentiel du recyclage des déchets post-industriels et des modèles commerciaux circulaires. Le projet initié avec l’Academy de Mode Casablanca fait partie de cette mobilisation en initiant et formant les futurs lauréats à la conception circulaire.