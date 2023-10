Cette pirogue a pris la mer à partir des côtes sénégalaises depuis trois jours et comptait rejoindre les Îles Canaries, précise-t-on.

Les personnes secourues, dont 44 Sénégalais et 2 Guinéens, ont reçu à bord les premiers soins, avant d’être ramenées, le même jour, saines et sauves au Port de Dakhla et remises à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage, assure la même source.