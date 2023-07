Saut d’obstacles : Un trophée de plus pour A. Ouaddar

A. Ouaddar a signé un chrono de 60.98 avec 4 points de pénalité, lors de cette épreuve tenue en deux manches. Il a devancé le lieutenant Yassine Laklach, montant «Chadonia PS», qui a réalisé 66.60 et 5.36 points de pénalité. La troisième place est revenue à El Ghali Boukaa, montant «Ugolino Du Clos», qui a bouclé le parcours en 66.17 avec 10.05 points de pénalité.

Au terme de cette épreuve, My Abdellah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), a procédé à la remise du trophée au vainqueur et des médailles aux trois premiers du championnat du Maroc de saut d’obstacles seniors.

La 38e édition de la Semaine du cheval a mis en compétition 353 couples, cavaliers et chevaux, dans 20 catégories différentes pour décrocher la médaille d’or.

Au programme figuraient le championnat Special Olympics Maroc, les championnats du Maroc de dressage A et B, le championnat du Maroc des clubs, les championnats du Maroc seniors, seniors amateurs, juniors, cadets et minimes (U13, U18 et U21), de poney et des amateurs et les championnats militaires A et B.