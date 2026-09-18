Sanctions anti-iraniennes : Les vétos de Moscou et Pékin activés à l’ONU

Les États-Unis avaient présenté une résolution visant à prolonger d’un an le mandat du Groupe d’experts des Nations Unies. Cette proposition a été rejetée par 11 voix contre 2, la Somalie et le Pakistan s’étant abstenus, et la Russie et la Chine ayant exercé leur droit de veto.

Les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU restent en vigueur, gelant les avoirs iraniens à l’étranger, suspendant les ventes d’armes à Téhéran et pénalisant tout développement du programme de missiles balistiques iranien, entre autres mesures. En vertu d’une clause de l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les grandes puissances que sont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, le mécanisme de « rétablissement automatique » a été activé, rétablissant les sanctions le 27 septembre 2025. Ce mécanisme a rétabli le comité des sanctions du Conseil de sécurité et autorisé la formation d’une équipe d’experts des Nations Unies chargée de surveiller la mise en œuvre.

Aux Nations Unies, la mission iranienne a remercié la Chine et la Russie d’avoir utilisé leur droit de veto contre la résolution américaine, déclarant sur les réseaux sociaux que ces pays avaient « bloqué une nouvelle tentative cynique des États-Unis et de leurs alliés d’instrumentaliser le Conseil de sécurité à des fins politiques ».

Vassili Nebenzia, ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies, a réaffirmé que le « rétablissement » des sanctions contre l’Iran est illégal et que, par conséquent, la décision de prolonger le mandat du groupe d’experts « était profondément erronée et n’avait aucun fondement juridique ». Et ajouté que la Russie et la Chine avaient fortement exhorté les États-Unis et leurs alliés à ne pas soumettre la résolution au vote, ce qui aurait accru les tensions au sein du Conseil, mais Washington « avait décidé de choisir la confrontation ».

En Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement, a salué jeudi la position de la Russie et de la Chine. « Le système unipolaire où une partie obtient des concessions par la force et la coercition est révolu. Le recours au veto par la Chine et la Russie a conduit au rejet de l’instrumentalisation politique du Conseil de sécurité et à la réaffirmation de l’état de droit. Nous devons défendre le multilatéralisme, car l’unilatéralisme ne sert les intérêts de personne », a-t-il écrit sur X.

Le président du Parlement iranien a affirmé qu’une nouvelle ère s’était ouverte, marquée par la traque, la poursuite et l’endommagement des avions de combat ennemis. Il a présenté un document détaillant les pertes d’appareils américains.

Dans un message publié sur X, accompagné d’un tableau répertoriant les pertes américaines, M.B. Ghalibaf a déclaré que « l’ère où vos F-35 et F-15 sont traqués est désormais bien entamée, et vous êtes tenus de signaler tout dommage subi. » S’adressant aux dirigeants des pays ennemis, le président du Parlement iranien a ajouté : « Ce qui n’était qu’un terrible cauchemar est devenu notre quotidien… Acceptez-le. »

L’image publiée par M.B. Ghalibaf présente une carte détaillée des pertes et dommages subis par les avions, hélicoptères et drones américains, notamment des chasseurs F-35 et F-15, ainsi que des avions ravitailleurs, des hélicoptères et divers drones de reconnaissance détruits ou endommagés.

Quelques jours auparavant, CBS News avait rapporté que huit F-15 avaient été endommagés et qu’un A-10 Thunderbolt avait été touché, perdant une aile, lors des frappes iraniennes sur une base aérienne en Jordanie. L’ancien officier de la marine américaine John Cordell avait déclaré au Military Times que la destruction de la base de soutien naval américaine de Manama par des missiles iraniens équivalait à la perte d’un porte-avions.