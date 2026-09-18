Le Maitre du Kremlin a déclaré que « les armes modernes représentent 92 % des forces de missiles stratégiques russes », insistant sur le fait que les forces de défense aérienne doivent garantir la protection du pays contre toute attaque aérienne. Il a affirmé que le renforcement de la triade nucléaire, garante de la sécurité de la Russie, est une priorité absolue.

Il a souligné que la Russie n’a aucun projet agressif envers l’Europe et qu’il n’existe aucune raison de telles intentions.

Dans un discours prononcé lors de la cérémonie de remise des prix d’État au Kremlin, à la veille de la « Journée des fabricants d’armes », célébrée en Russie le 19 septembre, V. Poutine a insisté sur le fait que « des armes et des équipements modernes et uniques sont en cours de développement, qui figurent parmi les plus fiables et les plus efficaces au monde ».