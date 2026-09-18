L’armée israélienne s’attaque à l’armée libanaise : Et détruit un hôpital à Mays Al Jabal

Ce membre de la commission parlementaire de la défense, a déclaré dans un communiqué : « Nous condamnons fermement l’attaque menée par l’ennemi israélien contre l’armée libanaise à Deir Mimas, par le lancement de bombes assourdissantes près de ses positions et de ses centres, les menaces de la cibler et l’injonction de se retirer du territoire libanais, dans une attaque flagrante et manifeste contre la souveraineté du Liban et la dignité de ses institutions nationales. » Il a décrit ces événements comme « une nouvelle confirmation que l’ennemi israélien ne souhaite pas une armée forte qui joue pleinement son rôle national de protection de son territoire et de ses frontières. »

Il a estimé que « ce grave incident, qui exige que les autorités tirent la sonnette d’alarme, est la conséquence logique de la voie erronée et humiliante empruntée par les autorités, et d’une approche qui a conduit à des concessions excessives à l’occupation, légitimant ainsi la poursuite de son existence dans le cadre d’un accord que l’ennemi israélien a déchiré et bafoué dès le premier jour », ajoutant que l’ennemi est devenu « celui qui a le pouvoir de décision, déterminant à l’armée libanaise où elle peut se déployer, quelle zone elle peut pénétrer et quelle zone lui est interdite d’approcher, et les autorités sont incapables de prendre une décision qui préserve le prestige et la dignité de leur armée ».

A. Ammar a décrit les événements de Deir Mimas comme « une attaque contre tout le Liban », estimant que « cela devrait inciter les autorités à revoir leurs orientations et leurs choix, à mettre fin à leurs négociations futiles avec l’ennemi, à stopper le flot de concessions et le pari aveugle sur les États-Unis et la communauté internationale, et à réaliser que l’ennemi israélien et les Américains qui le soutiennent ne veulent pas d’un État fort et d’une armée capable de protéger sa souveraineté, mais plutôt d’un État faible et servile qui se soumet à leurs diktats et est privé de la capacité de se défendre. » Il a conclu sa déclaration en soulignant que « ce qui est nécessaire, c’est de permettre à l’armée de remplir pleinement son rôle de protection du Liban, de sa souveraineté et de son peuple, de la fortifier politiquement et militairement, et de protéger sa décision nationale de toute dictature ou tutelle. »

Par ailleurs, le ministère libanais de la Santé a condamné, dans un communiqué, « le crime barbare commis par l’ennemi israélien en incendiant l’hôpital gouvernemental Mays al-Jabal, lors d’une attaque flagrante, brutale et scandaleuse ». L’armée israélienne avait mis le feu vendredi dans l’hôpital, a rapporté l’agence officielle ANI

Le ministère a déclaré que l’hôpital public, qu’il avait tenu à rénover et à réhabiliter après la première guerre et à équiper des appareils et équipements médicaux les plus modernes, afin qu’il devienne un lieu vital et un refuge sûr pour les personnes déplacées et les populations résilientes des zones frontalières, est aujourd’hui soumis à une destruction systématique. « Les occupants ne se contentaient pas d’avoir déjà occupé l’hôpital et l’avoir transformé en caserne militaire, mais ils l’ont aujourd’hui entièrement incendié pour priver les populations du Sud de leurs droits humains les plus fondamentaux à l’hospitalisation et aux soins de santé », a déploré le ministère considérant que cela « témoigne d’une faillite morale et d’une criminalité intrinsèque ».

Le ministère a souligné que « le fait de cibler les institutions médicales et le personnel de santé constitue un crime de guerre à part entière et une violation flagrante des accords internationaux », exigeant que « la communauté internationale, l’Organisation mondiale de la santé et le Comité international de la Croix-Rouge rompent immédiatement leur silence suspect et tiennent l’occupant responsable de ses crimes répétés contre le secteur de la santé libanais ».

« Ces actes criminels ne briseront pas la volonté de résister », a conclu le ministère affirmant qu’il continuera à s’acquitter de son devoir national et humanitaire et à soutenir les populations du Sud par tous les moyens disponibles, quels que soient les sacrifices.

Samedi, les correspondants au sud du Liban ont rapporté que les agressions israéliennes se poursuivent. Un drone a largué des bidons d’explosifs sur la localité d’al-Mansouri, dans le district de Tyr, après l’avoir bombardée. En outre, l’artillerie a pilonné la localité de Kfar Tebnit et Wadi al-Salouqi. Des chasseurs-bombardiers ont ciblé, en outre, la localité de Qantara et la zone entourant la localité de Kfar Tebnit.

Jeudi, le ministère libanais de la Santé a annoncé que le bilan cumulé de l’agression israélienne contre le pays, du 2 mars au 17 septembre, a atteint 4.386 martyrs et 12.407 blessés. Selon lui, le bilan total de l’agression israélienne, depuis le 8 octobre 2023, s’élève à 8.953 martyrs et 30.643 blessés.