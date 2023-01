Salon Auto de Bruxelles : Extinction Rébellion met le turbo contre les constructeurs

Le réseau d’activistes, formé au Royaume-Uni en 2018, est spécialiste des opérations de désobéissance civile pour dénoncer ce qu’il qualifie d’inaction des gouvernements face au changement climatique.

Cette fois, il a demandé à des artistes britanniques de réaliser une série d’affiches pour tourner en dérision les campagnes publicitaires des constructeurs automobiles, et depuis jeudi elles sont petit à petit affichées à Bruxelles sur d’immenses panneaux publicitaires.

Après les marches pour le climat, il fallait passer à la vitesse supérieure, selon Gingko qui fait partie d’Extinction Rébellion depuis un an. Les fabricants automobiles proposent des modèles de plus en plus gros qui n’ont pas leur place en ville et ont une empreinte carbone considérable. « C’est surtout Toyota et BMW, parce qu’elles ont été identifiées comme entreprises qui participent activement au lobbying des voitures polluantes, pétrole et diesel, souligne-t-elle. Pour l’instant, on ne peut pas se passer de véhicules, mais le message, c’est qu’il faut peut-être se passer des publicités qui nous nuisent, tout comme il y a longtemps, on a interdit les publicités pour le tabac. »

Entretemps, l’affiche collée montre une voiture immatriculée CO2 XXL en train de foncer en ville et de tout détruire sur son passage sous le slogan « Land Crusher, écrasez la vie ».