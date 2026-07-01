Sabotage de Nord Stream : Un ukrainien entre les mains de la justice allemande

Les autorités judiciaires allemandes l’accusent notamment d’attaques contre des infrastructures énergétiques civiles, des faits qui relèvent, selon le droit pénal international, du crime de guerre. Il est également poursuivi pour attentat à l’explosif et destruction d’installations.

Selon les médias allemands, les éléments à charge contre ce ressortissant ukrainien sont « irréfutables ». Les enquêteurs estiment notamment que le prévenu avait évoqué l’attaque contre les gazoducs lors de conversations téléphoniques avec des proches et des connaissances, fournissant ainsi des preuves permettant de l’incriminer. D’après une source au sein des forces de l’ordre, des preuves de son implication avaient également été découvertes sur son téléphone portable.

Le 20 août 2025, S. Kouznetsov, Ukrainien de 49 ans et ancien militaire, soupçonné d’avoir participé aux attentats contre les gazoducs Nord Stream, a été interpellé par la police italienne. En novembre 2025, il a été extradé vers l’Allemagne. Selon le parquet général allemand, l’homme faisait partie du groupe ayant posé des engins explosifs sur les gazoducs au large de l’île de Bornholm, en septembre 2022, et avait été l’un des coordinateurs de l’opération. Un autre Ukrainien, Vladimir Jouravliov, a été arrêté en Pologne le 30 septembre 2025 à la demande de l’Allemagne. Le 17 octobre, un tribunal de Varsovie a toutefois rejeté sa demande d’extradition et ordonné sa libération.

Le sabotage des gazoducs Nord Stream a eu lieu le 26 septembre 2022, causant des dommages majeurs sur trois tronçons. L’incident avait provoqué une onde de choc internationale, notamment en raison de son impact sur l’approvisionnement énergétique de l’Europe. Des sismologues suédois avaient confirmé que des explosions avaient été détectées le long des pipelines. La Russie, de son côté, a ouvert une enquête pénale pour acte de terrorisme international.