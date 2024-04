RSE : Foundever multiplie ses actions au Maroc

L’engagement continu de Foundever en faveur de la durabilité environnementale et de l’impact social positif s’illustre à travers diverses actions à fort impact. « Chez Foundever, nous croyons fermement que le succès d’une entreprise se mesure non seulement à sa performance économique mais aussi à son impact social et environnemental. Les actions menées par notre équipe au Maroc reflètent cet engagement et nous sommes fiers de contribuer activement à un avenir plus durable » a déclaré Reda Nejjar, COO de Foundever au Maroc. En partenariat avec l’association Bahri, Foundever s’est associé au Maroc à différentes initiatives de Plogging, une activité alliant jogging et ramassage des déchets. Cette démarche écologique a permis aux collaborateurs de collecter lors de sa dernière édition, jusqu’à 1183 kg de déchets au niveau de différentes plages. Les déchets ramassés ont ensuite été traités et recyclés par la brigade de l’environnement.

Toujours dans le sillage de son engagement en matière de durabilité, et en collaboration avec l’association Al Jisr, une opération de recyclage et de réinstallation de matériel informatique au sein de plusieurs écoles a été organisée. Une action qui permet de favoriser l’accès à l’éducation numérique à de nombreux jeunes, en plus d’inclure des ateliers de sensibilisation sur l’importance du recyclage. Avec pas moins de 76 ordinateurs de bureau, 434 moniteurs et des centaines de claviers et de toners distribués à ces écoles, Foundever œuvre plus que jamais pour un avenir où l’éducation et la durabilité vont de pair.

Foundever a également adopté une approche holistique en matière de durabilité, impliquant activement ses collaborateurs par le biais de pratiques écologiques quotidiennes. A titre d’exemple, la numérisation des différents processus à travers une réduction des impressions sur papier, mais aussi des stratégies déployées en interne pour encourager la consommation réduite de l’eau et de l’énergie. Parallèlement, Foundever encourage le recyclage créatif par ses collaborateurs et à titre d’exemple recycle différents matériaux en vue de leur utilisation ultérieure pour la décoration d’événements… La multiplication d’espaces verts dans les locaux de l’entreprise illustre également cet engagement en faveur d’un environnement de travail plus sain et durable. Enfin, Foundever a aussi mis des vélos à la disposition de ses collaborateurs sur ses sites de Casablanca, Rabat et Fès, et ce dans le but de les encourager à se déplacer de manière plus écologique, elle a également veillé à déployer en interne une campagne de sensibilisation destinée à maximiser l’impact de ses initiatives écologiques.