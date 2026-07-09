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Riyad cherche à se libérer de la contrainte d’Ormuz : Cap sur la mer Rouge…

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Il se peut que votre thème s’en serve. En savoir plus. MonterDescendreOuvrir/fermer la section Éditeur Changer vers le nouvel éditeur MonterDescendreOuvrir/fermer la section Publier Prévisualiser(ouvre un nouvel onglet) État : Brouillon ModifierModifier l’état Visibilité : Publique ModifierModifier la visibilité Publié le : 9 Juil 2026 à 23h05 ModifierModifier la date et l’heure Déplacer dans la corbeille MonterDescendreOuvrir/fermer la section Catégories Toutes Plus utilisés Rechercher une catégorie... Agenda Business Finance Marketing Politics Strategy Celebrity CEMAC Culture Agora des Métiers de la Culture Artistes Décès de Mohamed Choubi Décès de N. Bouhmala Décès du grand chanteur Abdelwahab Doukkali Arts Biennale de Venise Festival de BD de Viviers Festival JIDAR Street Art Inside Arts plastiques et visuels Décès Mohamed Hamidi Cinéma 7 Dogs 7è art Calle Malaga Décès de Nabil Lahlou Festival d’Annecy Festival de Cannes Festival de Milan Festival du film arabe de Rotterdam Festival international de Guevara Festival International du Film de Dakhla Festival international du film du Caire Festival Méditerranéen d’Alexandrie Festival national du film de Tanger (FNF) FICAK FICAM M.R Benjelloun à la tête CCM Mostra de Venise Productions cinématographiques Rencontres de Cotonou Tournage de L’Odysée à Dakhla Consécration marocaine Dar Al Magrib à Amsterdam Espace amazing à Alhambra Evénements Tiqqa d'Or Expositions Traces sur Rivages Festival Taragalte ONUSIDA Fondation nationale des musées Hommage Le penseur Mohamed Berrada Institut du Monde Arabe (IMA) Littérature Centenaire de D. Chraïbi Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) Grand prix de la francophonie A. Kilito Le 2è tome « Les Intrépides » Prix Katara Traduction livres des MDM Livres MMVI Musée Al-Batha réhabilité Musique Décès de Naima Samih Décès M. Ben Abdeslam Disparition Mohcine Jamal Gnaoua Summer Series Tremplin L’Boulevard Nuit des Musées Patrimoine culturel Aéropostale et de Saint-Exupéry Citernes de Sidi Bouathmane Le caftan marocain Ode au caftan marocain Prix Folire Zineb Mekouar SIEL Théâtre Théâtre royal de Rabat inauguré Vernissage Décès A. Boukhari membre du CAB1 Disparition de A. Lamrini Distinction Élu Service Client de l’Année-Dar Al Amane Drive & Attitudes Eaux Minérales d’Oulmès, eau officielle Economie ’Indice Africa Risk-Reward 2025 "Best Places to Work" Accord de libre-échange Acier laminé importé d’Egypte Activités industrielles Administration marocaine Africa Food Show ANAPEC ANGSPE ANRT Fibre optique Partenariat IAM et Inwi Aviation civile Billetterie en ligne Webook.com Bourse du Travail à Casablanca Budget Finances Publiques Déficit budgétaire Excédent budgétaire TGR Loi des finances PLF-2025 L’Etat social Observatoire des Délais de Paiement Délais de paiement BUSINESS & DROIT Cabinet conseil BKR Cannabis légal ANRAC Valorisation du cannabis Careers in Morocco CESE Avatar "Rou'ya" Formes atypiques d’emploi Rapport sur la jeunesse Vieillissement de la population collectivités territoriales Chefchaouen intégrée à Tétouan Sit-in Commerce de proximité z-systems Commerce en Afrique Commerce en ligne Commerce Extérieur Assurance complémentaire Business du Mondial Exportations AMDIE Journée Avenir de la PME Déchets toxiques eTrade.ma Exportations engrais phosphatés Marché Britannique Importations Aliments fourragers d’Allemagne interdites Déchets importés Fièvre aphteuse Importations subventionnées Le système de compensation Viandes rouges Salon du Bouget Comptes nationaux Confédération des TPE-PME Conjoncture Balance commerciale Croissance Croissance en Afrique Demande intérieure Inflation IPC Coût de la vie IPPIEM Perspectives de croissance Trésor Emprunt obligataire Conjoncture industrielle Connectivité globale Consécration Conseil d’administration Conseil en gestion financière West Capital Partners Conseils locaux Communes Convention de partenariat Coopération Maroc-Indonésie Coopération maroco-espagnole Coopération sino-marocaine Coopératives Croissance du PIB Cyber attaque Décarbonation industrielle à Casablanca Programme Izdihar Green Shift (IGS) Décompensation Bonbonne de gaz Défense du consommateur FNAC Poisson à prix raisonnable Dépenses des Marocains Développement Développement rural Inclusion des femmes rurales Rand Merchant Bank Diplomatie des engrais Don au Ghana Diplomatie économique Eau potable Amiblu Maroc Grand Casablanca SRM Casablanca-Settat Echanges commerciaux Commerce maroco-britannique Maroc-Italie Economie bleue Industrie navale SIPORTS 2026 Economie circulaire Economie mondiale FMI OCDE OMC Organisation maritime internationale (OMI) Economie numérique African Digital Summit Communications satellitaires Accord Geespace & Soremar Indice de la pauvreté numérique Les Rencontres du Digital PortNet Maroc Digital 2030 Economie sociale et solidaire Economie verte Education financière Global Money Week Elite Quality Report Emploi Centre africain des études stratégiques et de la digitalisation (CAESD) Chômage EFE-Maroc Marché du travail NEET Partenariat CGEM et l’AMH Programme A Chance to RESET Récolte des fraises en Espagne Endettement Entrepreneuriat Création d’entreprises Plateforme électronique généralisée INJAZ Al-Maghrib OMPIC Technopark et Founder Institute Technopark Khémisset Technopark Morocco Technopark Tiznit UM6P Partenariat avec NAAREA Entrepreneuriat Social Enactus Morocco Entreprises familiales dans la zone MENA Epargne SGM & la Marocaine Vie ESTA Awards 2025 Somalev Événements 7èmes Assises de l’AUSIM Forum international des affaires Expérience client Konecta Facturation électronique sage Financement Financement des TPE Programme Intelaka RCI Finance Maroc Fiscalité ADII Coopération douanière en Afrique Amnistie fiscale DGI Transactions commerciales Vignette automobile 2025 Impôts et taxes Recettes fiscales Réforme fiscale Fonction publique Formation & Emploi Fortunés du Maroc Forum International de la Chimie Forum sino-arabe Forum WEFE Nexus Franchises Gaspillage alimentaires Gaz butane Grève des distributeurs en Génération Solidaire Germany Trade & Invest (GTAI) Gestion déléguée Litige Pizzorno Environnement & Maroc Giga Data Center à Nouaceur Gouvernance et résilience climatique Gouvernance publique Grande distribution Hackathon Hausse du coût de la vie AMPC HCP Enquête Nationale sur la Famille Impact de la guerre contre l’Iran Indice de confiance des ménages (ICM) Indice de développement humain (IDH) Indice de la liberté économique Indice mondial de l’innovation (GII) Industrialisation en Afrique Industrie & territoire Parc Industriel de Marrakech Industrie d’emballage Industrie de défense Delair Usine TATA à Berrechid Industrie de l’image CANON Industrie des jeux "Gaming Startups Meeting Day" Industrie financière Infrastructures Accort ANGSPE et l’AMMC Gestion de l’eau Infrastructure autoroutière Accord Etat-ADM 2025-2032 Infrastructure ferroviaire Infrastructures aéroportuaires Infrastructures portuaires Réseau électrique national Viadouc routier à Laayoune Innovation Innovation sociale digitale Fondation CDG Institut de l'Entreprise Familiale du Maroc Journée nationale de l’industrie Les tôles d’acier laminé Libertés économiques Fraser Institute Literie Dolidol Innoflex SA Marché obligataire Marché publicitaire Marché secondaire Marchés publics Mesures anti-dumping Microfinances Millionnaires en Afriques Ministère de l’Équipement et de l’Eau Ministère du Commerce et de l’industrie Enquête antidumping Tapis jordaniens Promotion des investissements Confection textile au Mali Surveillance du marché Ministère du Tourisme Minoteries Dari Couspate Mobilité durable Industrie des véhicules électriques Mondial 2030 Morocco Foodex Nearshoring européen Notation Coface Fitch Ratings Moody’s S&P Global Ratings Numérique Centre d’excellence en data et IA Nindohost Observatoire marocain de la commande publique Office des Changes Etudes à l'étranger Opération de régularisation Office du Développement de la Coopération (ODCO) OIT Elimination du travail des enfants Open Innovation Partenariat Public-Privé Pauvreté Pauvreté multidimensionnelle Pavilllon Bleu Perspectives économiques 2025 Mastercard Economics Institute Perspectives économiques 2026 Places financières Casablanca Finance City (CFC) Mauritius International Financial Centre (MIFC) Plateforme “AJAL” Politique publique Position extérieure globale Programme “Forsa” Propriété intellectuelle PVC Alma MMEP Ramadan 1446 Approvisionnement des marchés et prix Contrôles marchés Solidarité Opération nationale lancée par My El Hassan et Lalla Khadija Recettes douanières Recyclage des métaux Samta Metals & Alloys Kénitra Réforme Réforme du secteur public Régime de change Réserves de change Résilience sociale Ressources humaines Risque pays Allianz Trade Risques climatiques Partenariat BEI & ONCF Risques systémiques CCSRS Sécurité alimentaire Semaine nationale de la jeunesse et du climat Connexion inter-barrages Services marchands non financiers SIDATTES 2024 Social Aide directe au logement Aide sociale directe Fête du Travail Programme AMO Protection sociale CNSS-Certificat de vie Fusion CNOPS-CNSS Régimes de retraite CMR CNSS Remises gracieuses aux entreprises débitrices Les pensions de retraite exonérées d’impôt Réforme des retraites Sit-in des retraités RéMOR Registre social unifié (RSU) MIPA Soutien aux nécessiteux Scandale de Joud Systèmes de garantie Tamwilcom TPE-PME Transformation digitale INWI Transit des marchandises Partenariat ADII & BCP Transition climatique Transition numérique Rencontres à Washington Urbanisme Villes Classement-Beauté Valorisation des compétences ALTEN Maroc Valorisation des eaux pluviales WeXchange Forum World Robot Olympiad (WRO) Zones industrielles durables FONZID II ZI Ain Bida Entertainment Entreprises ADM Grève Groupe Al Omrane Rapport parlementaire Afric Industries Aluminium Du Maroc ANCFCC Anouar Invest Auto Nejma CDG CDG Capital CEMA Bois de l’Atlas Certigroup CGEM Elections patronales Forum économique avec MEDEF Génération AI Label RSE Matinales de la TPE-PME Rencontres de la TPE-PME Souss Massa Chambres de Commerce Climat des affaires CMGP Group COBCO Colorado Conseil National de l’Entreprise (CNE) CTM Deloitte Delta Holding Diana Holding Digitalisation Digitalisation des commerçants E-commerce DISWAY Eaux Minérales d’Oulmès Entrepreneuriat féminin Fenie Brossette Financement Formation professionnelle OFPPT Fusion de Retail Holding et Label’Vie Grandes entreprises GROHE Groupe ENOSIS Holmarcom Acquisition de 67% des parts de BNP Paribas HydroJeel Injaz Al Maghrib Investissement ACWA Power Agence française de développement (AFD) Centres Régionaux d'Investissement Partenariat entre l’IFC et le CRI Charte d'investissement Commission Nationale des Investissements IDE IDE en Afrique Investissement Public Nokia s’implante à Salé Partenariat BEI et la CDG Politique d’investissement Z. El Adaoui Projets stratégiques Promotion des investissements Forum économique mondial de Davos Jet Contractors La Marocaine des Jeux-MDJS Y. El Mechrafi maintenu à ULIS Leasing Maghrebail Lesieur Cristal Managers Maroc Telecom M. Benchaaboun remplace A. Ahizoune Partenariat avec Vodafone Business Partenariat avec Zoho Souveraineté technologique Marsa Maroc MCEG, filiale groupe Bugshan Morocco OCP Emission obligataire hybride Exportations des phosphates OPA sur PwC Business Services Réhabilitation de la vallée de l’Araguaia Valorisation des phosphates OCP Nutricrops ONHYM Change de statut en SA Oracle Orange “Orange Koora Talents” Orange Summer Challenge Partenariat Visa et le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication unissent sport et éducation financière pour la jeunesse marocaine. Performance minière PME-PMI Résultats Entreprises RSE Certification Bank Of Africa et IT Eurafric certifié Ciments du Maroc et Tibu Africa Insertion des jeunes Concentrix et la Fondation JADARA Tibu Africa Sommet de l’éducation par le Sport Setexam SNTL Société de Réalisations Mécaniques Société des Boissons du Maroc Sociétés cotées Sonasid Startups Stokvis Nord Afrique Taqa Morocco Teleperformance My H. Elalamy TGCC TotalEnergies TPME Unimer Group WANA YNNA Zine Capital Invest Environment Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement Plages propres Microplastiques Coca-Cola Événements SOREC Exportations d’avocats sur marché suisse Featured Finances & Marchés African Banker Awards Banques & Assurances Al Barid Bank Assurances ACAPS TRC et RCD obligatoire AGMA Allianz Maroc Assurance inclusive RMA Assurance maladie Atlanta Sanad IA-ASSIA Partenariat avec LANA CASH AXA Assistance Maroc Cover Edge AXA Assurance Maroc AXA Services Maroc Sanlam Maroc Wafa Assurance Bancarisation Financements alternatifs Partenariat Orange Maroc & Damane Cash Banques Attijariwafa Bank China Africa Business Council IA générative Wafabail Bank al Maghrib A. Jouahri Global Finance Masse monétaire Monnaie digitale Monnaie fiduciaire Monnaies numériques Politique monétaire Taux directeur Taux débiteurs WE finance code Bank Of Africa Bank of Africa Academy Label Next Gen Employer Certification PCI DSS Supply Chain Finance Top Employer 2025 Banque africaine de développement (BAD) Dette Sidi Ould Tah ex argentier mauritanien Banque de développement KfW Banque européenne d’investissement (BEI) Banque Mondiale Digitalisation et résilience financière Banque Populaire BCP et Western Union BERD Fondation Arrawaj Partenariat avec Finéa BMCE Capital Open Innovation “Cap’AI by BK” BMCE Capital Conseil BMCI CFG Bank Chaire panafricaine de durabilité et finance CIH Bank Partenariat Sanlam Maroc et Lana Cash Classement du Maroc Créances Crédit Agricole du Maroc Crédit bancaire Crédit du Maroc Dépôts bancaires E-Banking e-paiement au Maroc Barid Payment Mobile CMI ORA Cash Partenariat Maroc Telecom & Visa Partenariat Mastercard & Bank Of Africa Partenariat Mastercard Move & BCP Partenariat Naps et American Express Partenariat Visa & NAPS Services de paiement HPS Collaboration avec ENIGMA Saham Paiements FEC IFC Lutte contre le phishing Microcrédit Offre bancaire Offres bancaires pour la diaspora Organismes de crédit Wafasalaf PNB Rapport Rentabilité RNPG Société Générale Maroc Saham Bank SoGé Partenaire du Kitab Connect Festival Sogelease Transferts d’argent MRE Thunes CMMB FONDS OPEC Mise en garde contre arnaques Revolut au Maroc Cash Plus Crypto-actifs Finance participative Banques participatives Financement vert Finances vertes Finéa Fintech Al Filahi Cash Alliance CASHPLUS & PayPal Inforisk PayTic Revolut Fonds international de développement agricole (FIDA) Inclusion financière Alliance Al Barid Bank & Visa Investissements turcs en Afrique Liquidités bancaires Marché de change Food Immobilier-BTP BTP Marché du Ciment Ciments du Maroc Marché du clinker Master Zlayji 2024 Ménara Préfa Immobilier Alliances Darna Immo Expo by Avito Indice des prix Immobilier durable Marché immobilier Promotion immobilière Groupe Arena Yamed devient Ynexis Group Salon Al Omrane Expo SIB 2024 Intelligence artificielle Aba Fusion AI Hub digital arabo-africain à Rabat JTI Le Conseil de la concurrence Lifestyle Make-up Music Weird Live M. Lakhsem poursuivi en justice M.R Benjelloun à la tête CCM Marché automobile “Moroccan Automotive Technologies” AIVAM A. Ennaciri Président Automobile Auto-Hall Véhicules électriques livrées à RAM Championnat du Monde d'Endurance FIA Ford Motor Company Dongfeng Maroc Mobilité électrique Tesla Maroc Pneumatique MICHELIN SOMACA Sopriam Acquisition finalisée par Stellantis Tata Motors Véhicules électriques Gotion High-Tech Leapmotors Shanghai Jinxiu Shanhe Automotive Technology Ford M-AUTOMOTIV et JAC Motors Maroc sous-motorisé Stellantis Partenariat avec Mistral AI Marché des capitaux BMCE Capital Bourse Coopération franco-marocaine AMMC et l’AMF Immorente Invest Levées de capitaux Marché monétaire Marchés financiers AMMC Concours de la bande dessinée Financement des infrastructures Guides de l’investisseur World Investor Week AMSM Bourse de Casablanca Introduction en bourse CDM Capital Bourse Coopération Maroc-Royaume Uni Marché à Terme Marché boursier Masi OPCI OPCVM Saham Finances OPA sur EQDOM Maroc ’Institution du Médiateur du Royaume Accès aux services publics Accord aérien euro-méditerranéen Accord agricole et de pêche Maroc-UE CJUE Acquisition de logements Activité parlementaire Centre de recherche « Tafra » Plan Maroc Vert Activités royales Aïd Al-Mawlid Communiqué du cabinet royal Complexe psychosocial à Médiouna Conseil des ministres Discours de la « marche verte » Discours royal Don royal Fête du Trône Grâces royales A. Belliraj relaché Journalistes et activistes relaxés Liberté de la parole Haut Commissariat au Plan Atlas sociodémographique Inauguration Tour Mohammed VI par My El Hassan Injonctions royales Le Roi a subit une opération chirurgicale Message royal Nomination du prince Moulay El Hassan coordinateur FAR Nouvelles nominations royales Remaniement ministériel Ouverture année parlementaire Recommandations royales Révolution du Roi et du peuple Travaux de la LGV Kénitra-Marrakech Aéroport Marrakech-Menara World Airport Awards Affaire Pegasus en Espagne Alerte au thon en conserve Alternative pour l’Allemagne (AfD) Expulser les Marocains AMDH E. Macron Aménagement du Grand Casablanca AMPS Paris sportifs illégaux Ancienne Médina de Casablanca Anthropic Economic Index Architecture Prix du design de l’IMA Archives du Maroc Armement Acquisition de bombes GBU Arrêts de la CJUE Art culinaire Atlantic Council Boycott Israël Boycott Israël : 2M diffuse « Nass El Mellah » : Et promeut une insipide représentante du sionisme ! Budget ouvert Centre d’études internationales (CeSI) Champ religieux Conseil supérieur des Oulémas Citoyenneté Civisme Classement mondial sur le bonheur Climat social tendu CNDH Collectivités locales Commandes publiques Commémoration Conditions socio-économiques Confiance des Marocains Conseil de sécurité Présidence algérienne Conseil des droits de l’homme Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) Consommation Importations de thé chinois Corruption financière Espagne Cour des Comptes de l’Habitat et de la Politique de la ville et sa réorganisation Débaptisation des rues d’Agadir Défense Africain Lion Cyberdéfense Défense nationale ALEM Des Apaches pour les FRA Drone chinois pour les FAR FAR Fleet Exercice 250 Manœuvres de « Jbel Sahara » Manœuvres franco-marocaines Manœuvres militaires à Sebta Manœuvres navales Sea Border 2025 Sécurisation des ports Maroc-Addis-Abeba Maroc-Ethiopie Maroc-Pakistan Maroc-Rwanda Marrakech Air Show OTAN Sommet de l’OTAN SIPRI Sommet des forces maritimes africaines (AMFS) Déluge à Valence Demandes asile en Europe Déradicalisation Programme « Moussalaha » Dérèglements climatiques Destination riches Détention préventive Développement régional Casablanca Settat M. Lakhsam, Imouzzer Kandar Développement territorial contrasté Développement territorial intégré DGAPR Plateforme Ziara généralisée DGED en Allemagne Dilapidation de deniers publics Soupçons de malversations à 2M Diplomatie 1er forum des ambassadeurs africains AG de l’ONU Ambassade de Madagascar à Rabat Ambassade Equateur Attaques du Polisario contre Smara Attaques terroristes contre le Mali Bijoux confondants pour J-L. Zapatero Centre culturel français de Laayoune Inauguration par R. Dati Conflit israélo-palestinien Consulat tchadien à Dakhla Convention sur les armes chimiques Coopération Amérique Latine-Maroc Coopération académique Coopération militaire AFRICOM AFRICOM & l’armée algérienne Alger et Nouakchott Chergui 2025 Exercices militaires Frégate indienne à Casablanca Manœuvres Maroc-Mali Maroc-Niger Maroc-Turquie Marrakech Airshow 2024 Coopération Rabat & Banjul Coopération sécuritaire Réunion des chefs de renseignement à Tripoli Coopération Sud-Sud Intégration à la Zlecaf Dakhla & l’Occitanie Forum Indonésie-Afrique Lutte anti-drogue Maroc-Afrique Maroc-Albanie Maroc-Arabie Saoudite Maroc-Argentine Maroc-Belgique Maroc-Cote-d’Ivoire Maroc-France Maroc-Ghana Maroc-Inde Maroc-Irlande Maroc-Mauritanie Transit des routiers Maroc-Pologne Maroc-Tchèque Maroc-Vietnam Morocco-Allemande Rabat-Dakar Visite d’Etat du Président E. macron Crise libyenne Dialogue inter-libyen Diplomatie africaine Diplomatie culturelle Alliance française à Laayoune R. Dati à Laayoune & Dakhla Diplomatie religieuse Dossier palestinien Electrification du Niger Centrale électrique inaugurée Estonie et le Sahara marocain Extradition de Abdelbaset al-Imam Forum Russie-Afrique Frontière maroco-algérienne Guerre du Rif Iftar à la Maison Blanche Intégrité territoriale du Maroc Iraq-Maroc Jumelage scellé entre Dakhla et Columbus La diplomatie marocaine Parité Ligue arabe Lobbying aux USA MAEC Maroc-Algérie Oxford Analytica Trafic de drogue Maroc-Autriche Maroc-Brésil Maroc-Burkina Faso Maroc-Burundi Maroc-Canada Maroc-CCG Maroc-Chili Maroc-Chine Maroc-Congo Maroc-Côte d’Ivoire Maroc-Danemark Maroc-Djibouti Maroc-Egypte Maroc-Equateur Maroc-Espagne Attentats de Madrid de 2004 Maroc-Gambie Maroc-Hongrie Maroc-Iran Maroc-Kenya Maroc-Lisbone Maroc-Macédoine Maroc-Malawi Maroc-Malte Maroc-Mexique Maroc-Moldavie Maroc-Palestine Palestine occupée : A l’initiative de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, une chaire des études marocaines lancée à l’Université Al Qods Maroc-Panama Maroc-Pays-Bas Maroc-Russie Maroc-Sénégal Maroc-Syrie Le Roi félicite A. Al-Charaa Maroc-USA nomination de Marco Rubio Rabat condamne l'attaque armée contre Trump Maroc-Zambie Nomination à Délégation de l’UE Normalisation militaire Nouvel ambassadeur US Organisation de la Coopération Islamique (OCI) Parlements des États africains atlantiques Processus des États Africains Atlantiques (PEAA) Partenariat Maroc-USA en Afrique Partenariat Russie-Afrique Parti Congrès National Africain (ANC) Rabat-Bangui Rabat-Nouakchott Relation sino-marocaines Sommet arabe du Caire Talibans-Prisonniers libérés UA Conseil de paix et de sécurité Sommet de l’UA Z. Pololikashvili à Rabat Diplomatie parlementaire « Labour Friends of Morocco » (LFM) Maroc-Royaume-Uni Rassemblement national (RN) Droits des enfants Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) Durabilité Déforestation Ifrane Patrimoine forestier Recherche & Développement Les Canaries et l’UM6P Reforestation de la Maâmoura Economie stable Enjeux sécuritaires African Lion 2025 African Lions 2026 DGST Forces armées royales-FAR Artillerie Général de brigade Y. Oulad Alla décède Patrouilleur bloqué à Nador Marine royale Sécurité intérieure DGSN Veille sécuritaire Daech Espace aérien du Sahara Espérance de vie Etat de droit The Economist Etudes de la charria Eurostat Présence marocaine en Europe Expos & Evénements Africa EV Mobility Expo CFC Africa Tour Consumer Electronic Summit (CES) DiaspoBoost Summit Africa 2026 Forum annuel du SETO à Tamuda Bay Forum EMSI Entreprises Gitex Africa « Igoudar Dakhla » Coopération ADD & Concentrix Green Impact Expo & Summit 2025 Lexus Golf Cup MAB Expo Salon de l’Agriculture de Paris Le Roi invité par Macron Salon MAB EXPO Salon Moto Days SMAP IMMO Women Summit Expulsion des étrangers aux USA Des Marocains notifiés Féminisme Disparition de M. Edbouche Femmes et politique Femmes, paix et sécurité Festival des Plages Fondation GEN J Innovation Nation Fondation Maroc 2030 Fondation Mohammed V pour la solidarité Forbes 2025 Classement annuel des milliardaires Formation de talents Forum de l'ECOSOC Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF) Forum mondial de sociologie Fuseau horaire GMT+ Géopolitique Gestion du champ cultuel Global Peace Index Gouvernance Blanchiment des capitaux Cabinets privés Conseil de la Concurrence Données génétiques Indice Chandler Modèle de développement Gouvernement Grogne sociale UNMT Guerre américano-israélienne contre l’Iran Guerre au Moyen-Orient Guerre au Proche-Orient Guerre Israël et l’Iran Hausse des prix Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) Importation du bétail Indicateurs sociaux Indice d’Attractivité Indice de la Justice Mondiale Indice de liberté humaine Indice de présence mondiale Indice mondial d’intelligence Indice mondial de la paix Industrie militaire Tata Infractions routières Initiative « Parlons Développement » Instances Institution du Médiateur du Royaume Invasion acridienne Investissements sportifs IRES Islamisme Jemaa Al Adl Wal Ihsane Journée internationale des femmes Journée internationale du bonheur 112è mondial Journée mondiale de l’Afrique Journée mondiale de l’habitat Journée mondiale de la population Journée mondiale du Thé Journée mondiale du Travail ODT Journée nationale de la femme Journée nationale des archives Journées du patrimoine de Casablanca L’artiste Douzi privé d’accès aux USA La guerre des phosphates La liberté sur le Net Classement de Freedom House La question palestinienne Legs colonial espagnol Lithium Lutte anti-terroriste en Afrique Lutte contre Ebola Lutte contre la pauvreté Lutte contre le blanchiment Lutte contre les fake news HACA Plaintes contre Toto Lutte contre les stupéfiants provenant du Maroc Marché pharmaceutique Marchica Med Maroc et la Nouvelle-Zélande Maroc-Tunisie Maroc-UA Maroc-USA Marocains appréhendés au Portugal Mécénat Ministère de l'Intérieur Législatives 2026 Réforme des Marchés de gros Ministère de l’Agriculture Registre national agricole (RNA) Ministère de l’Aménagement du territoire national Ministère de l’Économie et des Finances Ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication Ministère de la Justice A.Ouahbi Publication des noms des justiciables Reddition des comptes Réforme de l’avocature Réforme de la profession des Adouls Ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration Partenariat avec Mistral AI Ministère de Transition énergétique et du Développement durable Ministère du transport et de la Logistique Soutien des transporteurs Ministère public Ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille Agence de développement social (ADS) Mobilité urbaine Moralisation Mairie de Kenitra Moralisation de la vie publique Déclaration de patrimoine Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP) Naturalisations en Europe Normalisation socio-culturelle juive Olympiades africaines de mathématiques ONG Amnesty M. Sektaoui Entraide internationale Opération Finoplast Trafic de déchets plastiques Opération Marhaba Outsourcing Ouvriers agricoles marocains France Paléontologie Spicomellus au Moyen Atlas Parlement panafricain Partenariat Maroc-UE Parti nationaliste rifain (PNR) Passage Zouj Bhghal Passeport marocain Patrimoine biologique national Patrimoine foncier de l’Etat PCNS Plateforme Gestion de crise Politique Conseil communal d’Ouarzazate Conseil communal Ksar El Kebir Dérives xénophobes France E-Gov Elections communales partielles Elections législatives Observation des législatives Réforme du système électoral Exécutif Bilan de l’action gouvernementale Chef du Gouvernement Scandale des « fraqchia » Histoire coloniale Monarchie Parlement Chambre des Conseillers Chambre des Représentants R. Chabat devant la commission d’éthique Politique & Jeunes Politiques publiques Projet de motion de censure Réforme de la Constitution Rentrée politique Échéances électorales SOS Disparus en Algérie Vie partisane La Jemaa Parti de la voie démocratique travailliste Partis politiques Annahj Campagne électorale avant terme Condamnation Fédération de la gauche démocratique (FGD) La coalition populaire Mouvement populaire (MP) PAM Chaines sportives supplémentaires Parti libéral marocain (PLM) Parti libéral marocain (PLN) PI UGTM PJD A. Benkirane Demande grâce royale PPS PSU PUD RNI Congrès national UC USFP Vie syndicale Droits de travailleurs Syndicats CDT Droit de grève La loi organique validée Réforme du droit de grève Grève nationale UMT Population féminine Pouvoir d’achat Classement en Afrique Revalorisation du SMIG et du SMAG Soutien de l'Etat Préparatifs de la CAN 2025 Présidence du parlement africain Prisonniers marocains en Algérie AMSV tire la sonnette d’alarme Prix Antiquity 2025 Prix international de géographie A. Benchrifa primé en Allemagne Production de potasse à Khemisset Emmerson PLC Programme de réhabilitation ANEF Stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030" Projet Alouana Protection de l’enfance Qualité de vie Quête de démocratie Ralentisseurs Ramadan-GMT+ Rapatriement des Marocains Ressortissants Somalie Zouj Beghal Rapport mondial Démocratie Recensement général de la population RGPH 2024 Réduction des inégalités Régulation de l’activité des taxis Religiosité Pew Research Center Rénovations Complexe sportif Routes Accidents Saison de chasse Saisonnières marocaines en Espagne Scandale Renault-Nissan R . Dati et C. Ghosn devant la Justice Sécurisation du Mondial 2026 Séisme au Maroc Al Haouz tremble Gestion des effets du séisme Allemagne et le Danemark mobilisés CMDDH Prévoyance Reconstruction post-séisme d’Al-Haouz Secousse tellurique près Ouezzane Séisme d’Al-Haouz Gestion chaotique Tremblement à Azrou Victimes escroquées à Taroudant Séjour en Europe Séquençage génétique Service militaire Services publics Sit-in à Rabat Société « Les Jeunes Maçons » Soft power Softpower Solidarité avec la Palestine Sommet « L’Afrique pour l’Océan » Sommet arabo-islamique Riyad Sommet de Séville Sommet de Séville sur le financement du développement Sommet des affaires US-Afrique Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) Sommet Mondial de l'Énergie Nucléaire Sommet sino-africain Sommet UA-UE Sondage Ipsos sur 2025 Soutien à la Palestine Accords d’Abrahams Radio A. Charai Activistes condamnés Attentat à Tel-Aviv Condamnation des violations du cessez-le-feu Dénonciations et solidarité au Machrek Marche nationale de solidarité Soutien sanitaire à Gaza Une marocaine accuse P-DG Microsoft IA Souveraineté Activistes pro-Polisario BCIJ Camionneurs marocains ciblé au Mali Carte intégrale du Maroc Cartes de l’« Israël historique » Chauffeurs marocains disparus à Burkina CNIE Conférence des ministres UE-UA Défis sécuritaire Députés basques expulsés Laayoune Députés européens à Laayoune Dossier Samir Espagnols refoulés de Dakhla Institute for security studies (ISS) Journalistes espagnols expulsés Maroc-Guatemala Maroc-Iles Canaries Négociations sur Gibraltar Offre marocaine d’autonomie PARLACEN Partenariat UE-UA Piratage informatique Système numérique défaillant Polisario Comité de Défense de la Région d'Afrique du Nord (NARC) Incendie de Global Aktion à Copenhague Qualification « organisation terroriste » SADC Séparatistes Présides Sebta et Melilla Bureaux douaniers Legs colonial Poste-frontière de Melilla Frontière intelligente Président de Melilla Rush sur Sebta Puissance militaire Classement GFP Global Firepower RASD Régionalisation avancée Régions Dakhla Oued Eddahab Développement inégal Marrakech-Sefi Sahara Camps de Tindouf Liquidations de Sahraouis Tindouf Dakhala Développement au Sahara Investissements britanniques WSRW cible Engie Horticoles vers la France-CPF Hispanité des Sahraouis Institut des États-Unis pour la paix Jeunes de Tindouf Manœuvres algériennes Mur de Défense Attaque de drone Projets d’E. 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L’Arabie saoudite étudie une extension de son oléoduc Est-Ouest, également appelé Petroline, afin d’accroître ses capacités d’exportation de pétrole par la mer Rouge et de limiter son exposition au détroit d’Ormuz, selon des informations rapportées par Reuters et Al Arabiya. Cette infrastructure stratégique relie les principaux champs pétroliers de l’est du royaume au terminal de Yanbu, situé sur la façade occidentale du pays. Actuellement, Petroline peut transporter environ 7 millions de barils par jour, dont près de 5 millions destinés aux marchés internationaux et 2 millions servant à alimenter les raffineries installées sur la côte de la mer Rouge. Le projet envisagé porterait sur une augmentation pouvant atteindre 2 millions de barils supplémentaires par jour, grâce à la construction d’une nouvelle conduite ou à l’optimisation du réseau existant.

Construit dans les années 1980, l’oléoduc Est-Ouest avait déjà été conçu comme une alternative stratégique au détroit d’Ormuz, par lequel transite une grande partie des exportations énergétiques du Golfe. Les récentes tensions militaires dans la région, marquées par des perturbations du trafic maritime liées à la guerre américano-israélienne contre l’Iran, ont renforcé l’intérêt de Riyad pour cette route terrestre.

L’Arabie saoudite cherche également à proposer cette solution à certains de ses voisins, dont les exportations restent fortement dépendantes d’Ormuz. Des discussions préliminaires auraient ainsi été engagées avec le Koweït, Bahreïn et le Qatar. Sheikh Nawaf al-Sabah, directeur général de Kuwait Petroleum Corporation, a confirmé l’existence d’échanges sur la possibilité d’acheminer une partie du pétrole koweïtien via le réseau saoudien jusqu’à Yanbu. Cette perspective pourrait offrir aux producteurs du Golfe une nouvelle marge de sécurité en cas de fermeture ou de perturbation prolongée du détroit d’Ormuz, passage maritime essentiel pour les flux mondiaux d’hydrocarbures. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de sécurisation des infrastructures énergétiques face aux risques géopolitiques croissants. Le projet reste toutefois complexe. Sa réalisation nécessiterait plusieurs années de travaux et représenterait un investissement de plusieurs milliards de dollars. Des questions commerciales devront également être réglées, notamment les modalités d’accès au réseau saoudien, les coûts de transport et la tarification des volumes exportés depuis Yanbu. À travers cette initiative, Riyad cherche donc à renforcer sa résilience énergétique tout en consolidant son rôle de plateforme logistique majeure pour les exportations pétrolières du Moyen-Orient.

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