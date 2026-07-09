L’Egypte investit dans l’atome : Rosatom l’accompagne…

La cuve du réacteur est un élément clé de la centrale nucléaire ; elle constitue le cœur technique qui abrite le réacteur et assure les processus essentiels à la production d’électricité. Son installation représente une étape cruciale dans la transition entre la construction et l’installation des équipements lourds au sein de la deuxième tranche.

Des équipements essentiels pour la deuxième tranche ont été transportés de Russie jusqu’au site d’El Dabaa, notamment la cuve du réacteur de 330 tonnes, les générateurs de vapeur et d’autres équipements stratégiques. Ce chargement, qualifié par des experts de l’un des plus importants jamais acheminés vers une centrale nucléaire, a été acheminé par voie terrestre.

Le Caire affirme que le projet de Dabaa est une pierre angulaire de la stratégie énergétique nationale. Il vise à accroître la production d’électricité propre, à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à renforcer la stabilité du réseau électrique national, parallèlement au développement des projets d’énergie solaire et éolienne.

Lors de la cérémonie d’installation, M. Madbouly a déclaré que le projet de Dabaa était un rêve de longue date pour les Égyptiens, ajoutant que « des générations ont étudié dans leurs manuels scolaires l’ambition de l’État égyptien de construire une centrale nucléaire pacifique à Dabaa, avant que ce rêve ne devienne réalité. » Il a souligné que l’installation de la cuve du réacteur de la deuxième tranche intervient peu après l’achèvement de la même phase pour la première tranche, témoignant de la progression continue du projet conformément au calendrier prévu et soulignant la solidité du partenariat stratégique entre l’Égypte et la Russie dans la mise en œuvre du programme nucléaire pacifique. Il a ajouté que la centrale représente une étape importante vers la possession par l’Égypte de sa première centrale nucléaire pour la production d’électricité, soutenant ainsi les plans de l’État visant à diversifier ses sources d’énergie et à renforcer sa sécurité énergétique dans les années à venir.

De son côté, Mahmoud Esmat, ministre égyptien de l’Électricité et des Énergies renouvelables, a affirmé que la cuve du réacteur est l’un des « composants les plus importants de la tranche nucléaire, car elle contient le cœur du réacteur où se produisent les réactions nucléaires contrôlées ». Il a précisé qu’elle a été conçue selon les normes d’ingénierie les plus récentes afin de résister aux hautes températures et pressions et de garantir les plus hauts niveaux de sécurité d’exploitation.

« Avec nos partenaires égyptiens, nous mettons tout en œuvre pour que le site soit prêt à livrer le premier combustible nucléaire l’année prochaine, au cours du premier semestre 2027, et à être raccordé au réseau en 2028. » a déclaré, de son côté, A. Likhachev. « Les usines de construction mécanique russes fabriquent les enveloppes, les réacteurs, les générateurs de vapeur et les groupes motopropulseurs des unités 2, 3 et 4. Les entreprises égyptiennes contribuent de manière significative à la réalisation de ce projet, notamment à la construction sur site, à la fabrication des équipements et dans d’autres domaines. Nous collaborons également à la formation du personnel et à la création d’une école de formation pour les spécialistes de l’énergie nucléaire en Égypte. » Il a ajouté : « Il est également prévu d’augmenter les effectifs sur le site de la centrale nucléaire », et a indiqué : « Dans les prochaines semaines, ce nombre devrait atteindre 30 000. »

Ce projet revêt une importance stratégique dans les relations égypto-russes, la Russie, par l’intermédiaire de Rosatom, étant responsable de la construction de la centrale, de la fourniture de la technologie et des équipements clés, de la formation du personnel égyptien et du soutien de l’infrastructure technique nécessaire à l’exploitation à long terme du projet.

Une fois achevée, la centrale nucléaire de Dabaa fournira à l’Égypte une capacité de production d’électricité supplémentaire à partir d’une source stable et à faibles émissions, renforçant ainsi sa sécurité énergétique, soutenant ses plans de développement industriel et consolidant la position de l’Égypte sur la carte de l’énergie nucléaire pacifique dans la région.