Régularisation des migrants en Espagne : Plus du quart des régularisés sont Marocains

Avec les ressortissants ukrainiens (9%), colombiens (8%), chinois (7%) et vénézuéliens (6%), les nationaux (25%) représentent plus de la moitié du total, selon les dernières données du secrétariat d’Etat à la migration dans le royaume ibérique. Celui-ci fait état d’une augmentation globale de 9% en 2025, pour atteindre 3 497 284 en décembre. Dans sa dernière note, l’instance indique que 47% des titulaires d’un titre de séjour valide dans le pays bénéficient d’un permis de longue durée.

Par ailleurs, la note indique que les quinze nationalités à être nombreuses à obtenir un titre de séjour représentent 78% de l’ensemble des ressortissants étrangers titulaires au titre du régime des étrangers, au 31 décembre 2025. Les pays d’Afrique représentent 35%, suivis de ceux d’Amérique centrale et du Sud (33%), d’Asie (16%), puis des pays européens hors UE/AELE (15%).

Concernant le pourcentage de femmes parmi ces ressortissants, la Portugal affiche le taux le plus bas (38%), tandis que le Maroc (60%) et la Colombie (60%) présentent les proportions les plus élevées. Dans ce sens, les chiffres soulignent l’écart qui se creuse entre les sexes au sein de la population marocaine.

Ces dix dernières années, le taux des femmes marocaines a augmenté de 10 points, pour s’établir à 50%. Le pays est par ailleurs l’un des plus représentés parmi les titulaires d’une carte de membre de famille, avec la Colombie, l’Argentine et le Venezuela. Selon le département, ce groupe est plus féminisé (59%).