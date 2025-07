Réforme du code du travail : A Casablanca, Y. Sekkouri déroule son plaidoyer. Adaptation et flexibilité à l’ordre du jour

Intervenant lors d’une table ronde organisée à Casablanca en présence d’acteurs institutionnels, syndicaux et économiques, Younes Sekkouri a souligné que cette réforme constitue un chantier structurant, inscrit dans le sillage du dernier round du dialogue social. Elle ambitionne de faire du Code du travail une pierre angulaire d’un modèle économique compétitif, inclusif et socialement juste.

Le ministre a décliné les fondements de cette refonte autour de trois axes : la dimension sociétale, l’évolution des modes de travail et les impératifs économiques. Face à la montée du télétravail, du travail à temps partiel et de l’économie des plateformes, le ministre plaide pour un cadre juridique plus souple, capable d’offrir aux travailleurs une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, sans porter atteinte à leurs droits fondamentaux.

Dans ce contexte, une attention particulière sera accordée à certaines catégories professionnelles précarisées, notamment les agents de sécurité privée et les travailleurs des plateformes numériques (livreurs, chauffeurs, freelances), en vue de garantir leur protection sociale et un salaire décent.

Le responsable a également annoncé un projet de révision de certaines dispositions du Code du travail, afin de renforcer la couverture des métiers fragilisés et d’accompagner les mutations du monde professionnel. « Nous devons sortir d’une vision rigide et centralisée du travail pour embrasser la diversité des trajectoires professionnelles, en particulier celles des jeunes porteurs de projets et des travailleurs autonomes », a-t-il déclaré.

Dans la même logique, il a insisté sur la nécessité d’implémenter une flexibilité « encadrée » dans les relations de travail, notamment dans les secteurs à caractère saisonnier, afin de stimuler l’investissement et améliorer la compétitivité de l’entreprise nationale.

Tout en saluant la dynamique enclenchée par les grands chantiers structurants, à l’instar de la préparation du Maroc à l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030, qui impose une montée en compétences rapide et ciblée du capital humain, le ministre a appelé à une réforme ambitieuse de la formation professionnelle, articulée autour de la montée en puissance des Cités des métiers et des compétences.

L’événement, qui a rassemblé syndicats, représentants du patronat et membres d’organisations professionnelles, a été l’occasion de confronter les visions. Les centrales syndicales ont insisté sur l’urgence d’un cadre équitable fondé sur la justice sociale et prenant en compte les défis du numérique, tandis que les représentants des employeurs ont plaidé pour une approche progressive et réaliste, adaptée aux spécificités des différents secteurs.

Pour Y. Sekkouri, la réussite de ce chantier passe impérativement par un dialogue social inclusif et continu, impliquant l’ensemble des parties prenantes. Il a ainsi lancé un appel à l’organisation d’un débat national élargi sur l’avenir du droit du travail, pour aboutir à une législation moderne, équilibrée et à même de répondre aux aspirations des travailleurs comme des entrepreneurs. « Nous avons besoin d’un Code du travail fondé sur la dignité, la responsabilité et la performance. Un texte qui protège sans freiner, et qui libère les énergies sans exclure », a conclu le ministre.