Réforme du Code de la famille : Jossour FFM reste mobilisée. Objectif, asseoir les bases d’une loi juste et équitable

Le colloque porté par le projet « Une loi de la famille juste et équitable pour toutes les femmes », avec l’appui de l’organisation Diakonia, marque selon les organisateurs, «une étape majeure dans le plaidoyer engagé par Jossour FFM», avec des recommandations issues de son mémorandum, élaboré après une large consultation. « Ce document, fruit d’un travail collectif rigoureux, pose les bases d’une réforme en profondeur du Code de la famille, à la lumière des principes constitutionnels de 2011 et des engagements internationaux du Maroc », ajoute la même source.

Dans ce sens, les participants au colloque ont insisté sur « la nécessité de dépasser les blocages juridiques et sociaux qui freinent l’effectivité des droits des femmes ». Les échanges ont ainsi porté sur « les limites de la Moudawana actuelle, les contradictions entre certaines de ses dispositions et les principes d’égalité inscrits dans la Constitution », mais aussi sur « les propositions concrètes formulées par Jossour FFM pour instaurer un nouveau pacte familial plus inclusif ».

Les interventions ont convergé vers le constat selon lequel « la réforme du Code de la famille constitue aujourd’hui une urgence sociale et politique, tant pour garantir l’égalité des droits que pour accompagner les profondes mutations que connaît la société marocaine ». Au-delà du colloque, l’Ong cherche à « créer un espace de dialogue pluraliste » et citoyen. En outre, cette démarche inclusive a pour finalité de « renforcer l’interpellation citoyenne et politique, et inscrire la question de la réforme de la Moudawana au cœur de l’agenda national ».

Dans ce sens, le bon déroulement du colloque confirme que « la société marocaine est prête à s’engager collectivement pour un nouveau pacte familial, fondé sur la justice, l’égalité et la dignité pour toutes les femmes », indique les organisateurs. Et de rappeler qu’« il ne s’agit pas simplement de corriger des articles de loi, mais bien de repenser en profondeur les fondements juridiques et sociaux qui régissent la vie familiale au Maroc ». Tout en affirmant que le plaidoyer continuera « auprès des institutions, des partis politiques et de la société civile pour porter haut et fort les recommandations issues de ce colloque ».