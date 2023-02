Raid meurtrier des djihadistes au Bukina Faso : Le bilan risque de s’alourdir

« Hier soir [lundi] le détachement de Tin-Akoff a été la cible d’une violente attaque », a indiqué une première source sécuritaire, évoquant un bilan d’une « quinzaine de morts » et des « éléments qui manquent à l’appel ».

Une deuxième source sécuritaire a confirmé cette attaque à l’AFP, avançant de son côté un bilan de 19 morts et « des dizaines de disparus ». Bilan très lourd après une violente attaque, le 17 février 2023, contre des militaires dans le Nord du Burkina Faso. Le convoi circulait entre Oursi et Déou, lorsque des hommes armés lui ont tendu une embuscade. Les chiffres officiels provisoires parlent de 51 soldats tués et de plusieurs dizaines portés disparus.

Le chef de la junte au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré, a diffusé un message de soutien, ce 21 février.