Raid israélien sur Nabatiyeh al-Fawqa : Pas question de capituler, réaffirme le Hezbollah

Le commandement a expliqué, dans un communiqué publié par la Direction de l’orientation, que les enquêtes et les inspections techniques ont montré que l’incident a été causé par l’explosion d’un objet suspect, notant qu’un suivi est en cours pour découvrir les circonstances de l’incident. Dans un premier communiqué, l’armée libanaise avait accusé « un ciblage par l’ennemi israélien ».

Par ailleurs, l’Agence nationale d’information (ANI) a rapporté qu’un char israélien Merkava a tiré à l’aube deux obus en direction d’une habitation dans le secteur d’Al-Deir, dans la localité de Baraachit, tandis que des drones israéliens ont survolé la région de Marjayoun à très basse altitude.

La chasse israélienne a également mené d’intenses survols au-dessus du Liban-Sud durant la matinée.

À l’aube, des pilonnages d’artillerie israéliens ont ciblé la localité d’Al-Mansouri, après des tir intermittents nocturnes ayant touché les localités de Haddatha, Kfar Tebnit, Zawtar al-Charqiya et Baraachit, ainsi que la vallée de Salouqi. Dans le même temps, les forces israéliennes ont procédé à deux dynamitages dans les zones boisées de Beit Yahoun et d’Ayta al-Jabal.

A signaler que c’est dans ces circonstances que cheikh Ahmad Kabalan, mufti jaafarite d’exception, a publié un communiqué dans lequel il souligne que « la réalité du Liban ne concerne plus une question de souveraineté ou de demi-souveraineté, mais bien l’existence même ou la disparition du Liban, et ce pour des raisons liées aux priorités de l’équipe au pouvoir qui place la souveraineté du Liban et sa structure interne sous la pression des projets extérieurs ainsi que du renoncement interne, ce qui contredit la capacité fondamentale du Liban à survivre ».

« Aujourd’hui, le pays est privé de politiques et de programmes, en plein cœur d’une paralysie et d’un effondrement fonctionnel catastrophique, alors que les capacités opérationnelles de l’État sont au plus bas. La situation au Liban est aujourd’hui fortement hors de contrôle, et la capacité des Libanais à résister sur le plan financier, social et économique est en deçà de zéro. On ne saurait accepter une équipe au pouvoir qui entend gouverner, fût-ce au-dessus des tombes. La balle est aujourd’hui dans le camp du peuple libanais et des forces politiques qui se repositionnent en fonction de la conjoncture internationale et régionale, guidées par leurs calculs de profits dérisoires au détriment du Liban et des moyens de son peuple opprimé. Face à cette réalité, le temps manque pour un sauvetage existentiel, et rien n’est plus impérieux que de préserver la formule nationale, car l’alternative au partenariat national est le suicide », a-t-il ajouté.

A rappeler que les moudjahidines de la Résistance islamique au Liban ont réaffirmé mercredi un message adressé au secrétaire général du Hezbollah leur détermination et leur engagement envers les armes. Dans un message distinct adressé au martyr Sayyed Hassan Nasrallah, ils ont souligné leur refus de l’humiliation et de la sujétion, exigeant une vengeance à la Karbala contre tout oppresseur et tyran. « Soyez assuré que si vous nous ordonniez de rester immobiles sur cette terre, nous serions là où nous devons être… à votre service, prêts sur tous les fronts. Nous n’avons pas déposé les armes et nous ne les déposerons jamais », affirment-ils.

Samedi dernier, cheikh Naïm Qassem a prononcé le discours qui a clôturé le festival central organisé par le Hezbollah, pour commémorer le deuxième anniversaire du martyre des deux secrétaires généraux du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, le Maître des Martyrs de la Oumma, et Sayyed Hachem Safieddine, au mausolée de Sayyed Hassan Nasrallah, au cours duquel il a expliqué que « le Conseil de la Choura du Hezbollah a décidé de baptiser toute la période allant de la bataille des Braves à nos jours par le mot d’ordre : “Nous sommes fidèles à l’alliance” ». Et de préciser : « “Nous sommes fidèles à l’alliance” signifie que nous poursuivons notre action, et donc que les dirigeants tombés en martyrs sont remplacés par d’autres qui continuent sur la même voie. “Nous sommes fidèles à l’alliance” signifie que nous restons fidèles à nos principes… « Nous restons fidèles à nos principes, dont le fondement est la résistance courageuse et divinement ordonnée contre l’agression. Cette résistance est islamique, nationale et humanitaire, et nous la poursuivrons contre l’ennemi jusqu’à ce qu’il quitte notre terre et que nous obtenions la libération des territoires occupés. Nous restons fidèles à notre engagement, c’est-à-dire que nous respectons le martyre de Sayyed Hassan Nasrallah. Nous restons attachés à la préservation de l’unité nationale et de la coexistence, et à la satisfaction des besoins de la population. Nous restons attachés à tirer les leçons du passé. »

N. Qassem a critiqué le comportement des autorités libanaises, et mis en valeur l’action de la résistance en déclarant : « Il semble qu’elles ont oublié de se poser la question de savoir ce qu’a fait l’État ? Qui repousse l’agression contre un État ? Il a averti que « capituler face à l’ennemi signifierait la fin de la coexistence au Liban et l’établissement de colonies sur son territoire », ajoutant que « ce pays est le nôtre, et nous ne céderons pas un pouce de ses 10 452 kilomètres carrés. L’avenir du pays est au Sud-Liban. Le Liban est un et le restera, ou il cessera d’exister », a déclaré le leader du Hezbollah.