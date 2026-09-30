Présence chinoise en Asie Pacifique : Une base aérienne sino-laotienne inaugurée

Le Centre conjoint de formation et de soutien aérien a été inauguré mardi sur le terrain d’aviation de Ban Keun, en présence du ministre de la Défense laotien et d’une délégation de l’Armée populaire de libération chinoise, selon le média officiel Armée du Laos. L’installation vise à assurer « la formation et le développement des compétences des pilotes de l’aviation du Laos », a-t-il indiqué. Le ministère chinois de la Défense a pour sa part annoncé l’ouverture officielle mardi du centre d’entraînement et d’une école d’aviation conjointe, dont le fonctionnement sera assuré par les deux pays. « Ils ne ciblent aucune tierce partie » et ont pour vocation de favoriser « un approfondissement de la coopération pratique entre les deux armées et le maintien de la paix et de la stabilité dans la région », a assuré le ministère laotien dans un communiqué.

Aucun des deux gouvernements n’a révélé de détails sur le personnel et les équipements militaires déployés. La Force aérienne de l’Armée de libération populaire du Laos (LPLAAF) dispose de trente à quarante aéronefs, principalement des hélicoptères et avions de transport avec un petit nombre d’appareils d’attaque au sol et d’entraînement Yak 130 (code Otan Mitten) de fabrication russe.

Depuis longtemps, la Chine cherche à accroître son influence dans la région Asie-Pacifique, en rivalisant avec Washington et ses alliés pour le contrôle des voies maritimes et l’exploration des ressources sous-marines. Pékin a étendu sa présence militaire notamment en mer de Chine méridionale, qu’elle revendique dans sa quasi-totalité, en construisant des îlots artificiels, et en les militarisant avec des pistes, des ports et des radars.

La Chine a ouvert sa première base militaire à l’étranger à Djibouti en 2017. Cette base, d’une surface de 36 ha, a tiré profit de sa situation stratégique dans la Corne de l’Afrique pour devenir une plaque tournante militaire et maritime. Ce petit pays près de la mer Rouge et du golfe d’Aden, abrite aussi des bases militaires et des contingents de France, d’Italie, du Japon et des États-Unis. La Chine a en outre financé la rénovation de la base navale de Ream au Cambodge, sur le littoral du golfe de Thaïlande. Washington estime que cette dernière base, construite à l’origine en partie avec des financements américains, donne à la Chine une position stratégique près de la mer de Chine méridionale. Les responsables cambodgiens ont pour leur part démenti tout accord accordant l’usage de la base à une seule puissance étrangère.