Retrait US d’Irak : Rome suit…

« Je suis heureux d’annoncer que les derniers soldats américains quittent l’Irak », a déclaré Donald Trump, ajoutant que « ce retrait ordonné des forces et du matériel de la coalition de la base aérienne d’Erbil marque la fin d’une aventure infernale et très coûteuse ». Il a poursuivi que « cela a pris beaucoup de temps et a impliqué de très mauvaises décisions qui nous ont conduits à cette situation catastrophique. »

Le président américain a expliqué que cette décision faisait suite à une évaluation des différentes options, déclarant. « J’avais deux choix : rester ou partir, et j’étais convaincu qu’il était temps pour l’Amérique de rentrer chez elle. » plus, a-t-il ajouté, « nous avons perdu plus de 4 500 soldats américains en Irak, et plus de 31 000 ont été blessés, certains grièvement, sans compter la mort de centaines de contractuels. »

« Nous quittons l’Irak avec un nouveau Premier ministre fantastique », louant le Premier ministre irakien Ali Zaidi comme « une personne exceptionnelle » et exprimant l’espoir qu’« il sera en mesure de faire un excellent travail ».

Le Pentagone avait confirmé à la mi-juillet que la mission militaire de la coalition internationale en Irak prendrait fin à la fin septembre 2026, conformément au calendrier convenu.

L’Italie a achevé, elle aussi, le retrait de ses forces armées d’Irak, mettant fin à un déploiement de 12 ans, a déclaré mardi Guido Crosetto, ministre de la Défense. Les derniers personnels, qui étaient restés sur place pour récupérer et transférer du matériel logistique, sont rentrés, a indiqué le ministre dans un communiqué. Le retrait a été achevé avant la date limite du 30 septembre convenue avec les autorités irakiennes.

« À partir de demain, donc, notre présence militaire en Irak prendra fin », a déclaré G. Crosetto. Il a précisé que cette décision s’inscrivait dans le cadre d’une nouvelle phase convenue avec l’Irak et les pays partenaires, au cours de laquelle les forces de sécurité irakiennes assumeraient l’entière responsabilité de la sécurité du pays.

La coalition dirigée par les États-Unis, dans le cadre de l’opération Inherent Resolve, ainsi que la mission de l’OTAN en Irak continueront d’opérer depuis d’autres pays, a-t-il indiqué. La mission de l’OTAN opérera temporairement depuis le Commandement interarmées de l’Alliance à Lago Patria, près de Naples.

G. Crosetto a déclaré que des milliers de militaires italiens avaient servi en Irak au cours des 12 dernières années, contribuant à la lutte contre Daech ainsi qu’à la formation des forces armées et des forces de sécurité irakiennes dans la région kurde.

L’Italie prévoit de continuer à coopérer avec l’Irak à travers la formation, les échanges d’expertise et les efforts visant à développer les capacités militaires irakiennes, a-t-il ajouté. Le ministère de la Défense a indiqué que le retrait italien avait été en grande partie achevé en mars. Deux Carabiniers italiens restent en Irak dans le cadre de la mission consultative distincte de l’UE, EUAM Iraq, autorisée par le gouvernement irakien.