Le communiqué ajoute que « les pays européens sont directement impliqués dans le conflit ukrainien et y sont pleinement engagés, ce qui rend tout règlement extrêmement difficile. » Il poursuit que « l’Union européenne met tout en œuvre pour entraver un règlement pacifique en Ukraine et compromettre les chances de négociation » et souligne que « Moscou apprécie les efforts de médiation entrepris par certains pays pour faciliter un règlement en Ukraine. »

Le ministère russe de la Défense a récemment publié les noms et adresses d’entreprises étrangères implantées dans huit pays européens qui produisent des drones destinés à des attaques contre la Russie.Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a averti que ces usines pourraient devenir des cibles potentielles pour l’armée russe.

Par ailleurs, l’ambassade de Russie en Irlande a averti mardi que Moscou était prêt à employer tous les moyens disponibles pour protéger Kaliningrad si des pays de l’OTAN tentaient de couper la région du reste de la Russie, y compris l’arme nucléaire. La diplomatie russe affirme disposer d’informations faisant état de la préparation d’un possible blocus aérien et maritime de Kaliningrad.

Située sur la mer Baltique, entre la Pologne et la Lituanie, la région occupe une position stratégique majeure pour Moscou. « Il ne doit faire aucun doute que la Russie sera prête à utiliser tout son arsenal, y compris les armes nucléaires, pour défendre son territoire si les pays de l’OTAN tentent d’isoler la région de Kaliningrad du reste du pays », a déclaré la mission diplomatique russe. Selon l’ambassade, une telle tentative augmenterait fortement le risque d’un affrontement armé et pourrait conduire la Russie à frapper des centres de décision situés dans des pays membres de l’Alliance dès les premières phases d’un conflit. Moscou a qualifié l’éventualité d’un blocus de « sérieuse préoccupation » et appelé les responsables européens à en mesurer les conséquences.

Les autorités russes replacent cet avertissement dans un contexte de renforcement de l’activité militaire de l’OTAN à proximité des frontières russes. Plusieurs exercices ont été organisés ces derniers mois dans la région baltique et en Europe du Nord. Moscou cite notamment les manœuvres Gallant Boar 2026, auxquelles ont participé la Lituanie, la Pologne et la France. Selon l’ambassade russe, ces exercices étaient directement dirigés contre Kaliningrad. La mission diplomatique rappelle également que plusieurs États de la région participent aux mécanismes de planification nucléaire de l’OTAN.

La sécurité de Kaliningrad avait déjà fait l’objet de plusieurs avertissements russes. Vladimir Poutine avait assuré en juillet que la région serait défendue avec toutes les capacités disponibles, tandis que les représentations diplomatiques russes avaient ensuite mis en garde contre les conséquences d’une éventuelle tentative de blocus. Moscou affirme parallèlement ne pas rechercher de confrontation avec les pays européens et assure n’avoir « aucun plan, aucune raison et aucun motif réel » d’aggraver la situation avec l’Europe. Une logique de dissuasion assumée par Moscou La Russie présente sa doctrine nucléaire comme un instrument de dissuasion destiné à protéger sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa sécurité nationale. V. Poutine a à plusieurs reprises décrit le recours à l’arme nucléaire comme une mesure extrême et exceptionnelle. Le 30 septembre, Dmitri Peskov a précisé qu’une réponse nucléaire à d’éventuelles tentatives de blocus, notamment contre Kaliningrad, était déjà encadrée par les documents normatifs russes. Selon le porte-parole du Kremlin, les diplomates russes ne font que rappeler aux « têtes brûlées » en Europe les dispositions prévues par ces textes. L’OTAN a critiqué ces déclarations, dénonçant les références au nucléaire et la possibilité d’un recours à la force. Moscou souligne toutefois que plusieurs pays européens participent eux-mêmes aux mécanismes nucléaires de l’Alliance et que la France a évoqué un possible élargissement de sa dissuasion à certains alliés. Moscou maintient ainsi sa position : pas de recherche d’escalade, mais une riposte garantie si Kaliningrad venait à être isolée du reste du pays.

La diplomatie russe a par ailleurs fait savoir que des pressions sont exercées par des pays occidentaux sur des partenaires africains à l’approche du sommet prévu à Moscou en octobre. Cependant, assure Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, « le sommet se déroulera à un niveau de qualité élevé, avec une large participation des invités africains ».

A noter, la Russie a renforcé ses relations de coopération avec des états africains. Ainsi, La Russie et le Congo concrétisent leurs projets communs dans plusieurs domaines Cela est rendu possible grâce à la 8e session de la Commission intergouvernementale à Brazzaville. Parmi les priorités de cette rencontre : développer les échanges commerciaux et stimuler les investissements. Au Togo, l’expérience russe « constitue une référence précieuse » dans la numérisation a affirmé un ministre togolais. Le Togo « se félicite de la qualité de la coopération » qui l’unit avec la Russie, a déclaré Mama Omorou, ministre de l’éducation nationale.

L’éducation reste l’axe prioritaire pour la digitalisation, estime le responsable, pour notamment élargir l’accès aux ressources pédagogiques ; enrichir les pratiques d’enseignement et d’apprentissage ; améliorer le pilotage de nos systèmes éducatifs ; renforcer des capacités humaines ; et enfin, développer des compétences de haut niveau.