Puissance nucléaire israélienne : A Islamabad, K. Asif met en garde la communauté internationale. Après l’Iran, le Pakistan dans le viseur de Tel-Aviv 

Malgré « la politique d’ambigüité délibérée » suivie par l’entité sioniste sur son programme nucléaire militaire, sa possession de plusieurs dizaines de bombes atomiques n’est plus mise en doute depuis les révélations de Mordechai Vanunu, ancien technicien du nucléaire israélien. Israël disposerait de 80 à 300 ogives nucléaires capables d’être transportés par les missiles balistiques Jéricho, des sous-marins (avec missile de croisière) et des avions.

De plus, Israël pourrait très bien recourir à « l’option Samson », comme s’en vantait en septembre 2003 Martin van Creveld, théoricien militaire israélien. « Nous possédons plusieurs centaines d’ogives atomiques et de missiles et sommes à même de les larguer sur des cibles tous azimuts, peut-être même sur Rome. La plupart des capitales européennes sont des cibles… Nous avons la capacité de faire sauter le monde avec nous. Et je peux vous assurer que cela arrivera avant qu’Israël ne disparaisse », confiait-il.

Selon Khawaja Asif, le monde occidental devrait s’inquiéter des conflits générés par Israël, qui engloutiraient toute la région et au-delà. « Le soutien du monde occidental à l’État voyou d’Israël pourrait avoir des conséquences désastreuses », a-t-il appréhendé.

Sachant que le Pakistan est le seul pays islamique qui possède l’arme nucléaire, le ministre a indiqué que son pays ne poursuit pas de politique hégémonique contre ses voisins, ce qui est « clairement le cas d’Israël ces jours-ci ».

Le Pakistan a affiché une position de soutien à l’Iran dans sa riposte contre l’offensive israélienne. Lors d’un appel téléphonique avec Masoud Pezeshkian, président iranien, Shehbaz Sharif, Premier ministre pakistanais, a assuré que son pays « se tient, à la fois le gouvernement et le peuple, aux côtés de l’Iran contre l’agression israélienne injustifiée ». Il a appelé la communauté internationale à adopter une position juste qui garantisse le respect de la souveraineté des États et mette fin aux attaques israéliennes.

Dimanche, le Sénat pakistanais a approuvé à l’unanimité une résolution soutenant l’Iran dans sa réponse à l’offensive militaire israélienne contre l’Iran. Samedi , le ministre pakistanais de la Défense avait exhorté les pays islamiques à s’unir et à affronter collectivement Israël, avertissant que l’inaction immédiate aurait des conséquences désastreuses pour l’ensemble du monde islamique. « Le tour de chacun viendrait à moins que le monde islamique ne s’unisse aujourd’hui », a-t-il mis en garde.

Dans une interview réalisée par Wold View et mise en ligne le 31 mars 2011, le Premier ministre israélien avait déclaré qu’après avoir démantelé le programme nucléaire iranien, il prévoit d’attaquer le programme nucléaire pakistanais pour s’assurer que le pays ne possède pas d’armes nucléaires.

Solidarité saoudienne

Le prince héritier saoudien a condamné les attaques israéliennes contre l’Iran et a présenté ses condoléances pour le martyre d’un groupe de citoyens iraniens lors de ces crimes. Lors d’un entretien téléphonique avec le président iranien Massoud Pezeshkian, Mohammed Ben Salmane a affirmé que « l’Arabie saoudite se tient aux côtés de ses frères iraniens et ne ménagera aucun effort pour les aider ». Il a ajouté que « le monde islamique tout entier est uni et solidaire pour soutenir l’Iran » tout en relevant « qu’il cherche, par tous les moyens diplomatiques, à exercer des pressions et à mettre fin à l’agression israélienne contre l’Iran ».

Le prince héritier saoudien a souligné « qu’Israël a concentré tous ses efforts sur l’aggravation des tensions et l’intervention des États-Unis dans ces conflits ». Il « Nous pensons qu’une réponse avisée de la République islamique d’Iran leur ôtera cette opportunité »,a-t-il spécifié.

M. Pezeshkian a déclaré de son côté qu’Israël « a entravé et saboté tous les efforts de l’Iran pour instaurer la paix et la stabilité dans la région ».

Tout en remerciant son interlocuteur pour sa coopération sincère dans la fourniture de services aux pèlerins, il a souligné « l’importance de renforcer l’unité et la fraternité entre les pays islamiques afin de prévenir les actes criminels du régime israélien, en particulier dans la bande de Gaza ». Avant de conclure que « grâce à la position de l’Arabie saoudite dans la région et dans le monde islamique, elle peut jouer un rôle efficace dans le renforcement de l’unité entre les pays islamiques afin de défendre les droits de tous les musulmans de la région ».