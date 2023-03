Promotion touristique : F. Ammor préside la délégation marocaine à l’ITB de Berlin

Cette participation distinguée à l’ITB Berlin vient renforcer les efforts déployés par le ministère et l’Office national marocain du tourisme (ONMT) pour promouvoir la destination Maroc et améliorer sa distribution auprès de professionnels mondiaux, indique le ministère dans un communiqué. Elle vient, par ailleurs, donner un signal fort quant à la volonté du Maroc de reconquérir le marché allemand, 4ème marché émetteur en termes d’arrivées touristiques et l’un des marchés européens prioritaires pour le développement touristique du Royaume, relève la même source.

Accompagnée du Secrétaire Général du ministère, Mohammed Msellek, et du Directeur Général de l’ONMT, Adel El Fakir, F. Ammor a ‘’adopté une démarche offensive et a multiplié les rencontres avec les Tour-Opérateurs allemands leaders notamment, TUI Group, FTI Group et Schauinsland, afin de faire le point sur les partenariats en cours et d’explorer de nouvelles pistes de développement’’, ajoute le communiqué.

Dans ce cadre, plusieurs partenariats stratégiques ont été signés en marge du ITB Berlin, dont deux mémorandums d’entente avec le géant allemand TUI Group, ainsi que la compagnie aérienne allemande Condor, afin de créer plusieurs nouvelles fréquences hebdomadaires à partir d’octobre 2023 depuis Munich, Francfort, Dusseldorf et Hambourg vers Agadir.

Avec plus de 10.000 exposants venus de plus de 180 pays, ainsi que 160.000 visiteurs, ITB Berlin est l’un des salons B2B majeurs du secteur touristique mondial. Ce dernier rassemble tous les niveaux de la chaine de valeur mondiale du voyage, offrant aux différents acteurs de l’industrie l’opportunité de se rencontrer et d’explorer d’importantes pistes de collaboration.