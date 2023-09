Présidentielle au Guatemala : B. Arevalo parle de « coup d’Etat » !

B. Arevalo, élu à la surprise avec un programme anti-corruption, dénonce une tentative de coup d’État. « Les instigateurs du coup d’État doivent démissionner », a martelé le président élu mardi soir lors d’une conférence de presse. Les procureurs Rafael Curruchiche et Consuelo Porras ainsi que le juge Freddy Orellana ont entrepris une « nouvelle escalade dans le coup d’État en cours », selon lui…

De leur côté, les procureurs affirment que la perquisition au Centre des opérations du processus électoral a été ordonnée parce qu’un citoyen avait signalé des anomalies présumées. Irma Palencia, présidente du TSE, a dénoncé la saisie des urnes, sur requête du parquet. Une saisie « sans précédent et inquiétante… (car) maintenant, nous ne pouvons pas garantir le contenu des urnes parce qu’elles ont déjà été violées et que la chose la plus sacrée qui s’y trouvait était le vote des Guatémaltèques », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Et ce n’est pas la première fois qu’ils s’attaquent à B. Arevalo : le procureur Curruchiche a fait suspendre fin août Semilla, parti du président social-démocrate élu quelques jours plus tôt; pour des raisons d’irrégularités supposées. Le Tribunal suprême est ensuite intervenu pour suspendre la disqualification. La plus haute instance électorale du Guatemala a statué en faveur de Semilla et appelé au respect des résultats du vote.

B. Arevalo se déclare victime d’une persécution judiciaire. Il avait déjà été la cible de menaces d’attentats durant sa campagne électorales et son parti Semilla victime d’une guérilla judiciaire pour tenter de l’interdire. Mais il est soutenu par le gouvernement américain qui dénonce une action sans précédent susceptible de saper la transition démocratique et la volonté du peuple guatémaltèque.

Les deux procureurs sont accusés dans un rapport du site Plaza publica d’avoir délibérément saboté le travail de l’ancienne agence nationale en charge de la lutte contre la corruption, limogeant Juan Domingo Sandoval, principal enquêteur qui dût quitter le pays pour sauver sa vie.